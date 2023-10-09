Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô

Hậu trường 09/10/2023 18:29

Nhiều người cho rằng động thái này của Ngọc Trinh có lẽ vẫn chưa nhận thức được những lỗi sai, nguy hiểm và có hành động như đang thách thức khi bị cơ quan chức năng nêu tên xử lý sai phạm. 

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ thú vui mới đó là chạy xe mô tô. Đáng nói, trong đoạn clip được người đẹp đăng tải, cô liên tục tạo đủ dáng, thậm chí còn bỏ luôn tay lái trong lúc chạy xe. Mặc dù khu vực nơi Ngọc Trinh quay clip tương đối thưa người nhưng vẫn khiến cư dân mạng chỉ trích vì động tác nguy hiểm, hoặc có thể dẫn đến nguy cơ khiến nhiều người bắt chước hoặc "đu trend" dẫn đến những tai nạn. Tuy nhiên, sau đó mặc kệ những bình luận chỉ trích, người đẹp còn hứa hẹn: 'Có hậu trường hết nha. Trinh sẽ update từ từ nè'. 

Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô - Ảnh 1
Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ thú vui mới đó là chạy xe mô tô. Đáng nói, trong đoạn clip được người đẹp đăng tải, cô liên tục tạo đủ dáng, thậm chí còn bỏ luôn tay lái trong lúc chạy xe

Mới đây, theo thông tin từ báo Dân trí, trưa ngày 9/10, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi) để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như dang, thả hai tay. Tuy nhiên, nữ người mẫu này vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc. Lực lượng chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ hành vi của người này.

Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô - Ảnh 2
Ngày 9/10, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi) để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm

Trong khi đó, vào sáng nay, Ngọc Trinh có động thái mới trên mạng xã hội gây thêm phẫn nộ. Cô đăng tải hình ảnh bên chiếc xe moto và lời hứa hẹn sẽ quay trở lại tiếp tục lái xe. "Ghệ chờ tôi nhé. 1 tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với moto nhé" - Ngọc Trinh chia sẻ.

Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô - Ảnh 3
Ngọc Trinh có động thái mới trên mạng xã hội gây thêm phẫn nộ. Cô đăng tải hình ảnh bên chiếc xe moto và lời hứa hẹn sẽ quay trở lại tiếp tục lái xe

Nhiều người cho rằng động thái này của Ngọc Trinh có lẽ vẫn chưa nhận thức được những lỗi sai, nguy hiểm và có hành động như đang thách thức khi bị cơ quan chức năng nêu tên xử lý sai phạm. 

Cách đây ít ngày, Ngọc Trinh cững vừa chia sẻ đoạn clip gặp tai nạn khi điều khiển xe moto. Kèm theo đó là hình ảnh Ngọc Trinh bị thương ở các vùng đầu gối, khuỷu tay, vai,… phải khâu, băng bó đầu gối khiến việc đi lại khó khăn hơn.

Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô - Ảnh 4
 
Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô - Ảnh 5
Cách đây ít ngày, Ngọc Trinh cững vừa chia sẻ đoạn clip gặp tai nạn khi điều khiển xe moto. Kèm theo đó là hình ảnh Ngọc Trinh bị thương ở các vùng đầu gối, khuỷu tay, vai,… phải di chuyển bằng xe lăn

Kể lại vụ tai nạn, Ngọc Trinh cho biết: "Khi tôi tạo được dáng tôi mong muốn rồi thì trước mặt là một khúc cua quẹo, tôi bị quýnh quáng muốn trở về tư thế ngồi nên cúi đầu xuống để tìm chỗ gác chân. Tôi vừa cúi xuống thì mất tầm nhìn và mất kiểm soát, đúng 1 giây sau là tôi té liền". 

Công an chính thức nhập cuộc xác minh video một người mẫu nổi tiếng chạy mô tô thả 2 tay, tạo dáng nguy hiểm

Công an chính thức nhập cuộc xác minh video một người mẫu nổi tiếng chạy mô tô thả 2 tay, tạo dáng nguy hiểm

Mạng xã hội lan truyền đoạn video "người mẫu ảnh" chạy mô tô đứng trên xe, thả hai tay. Lực lượng chức năng TP. Thủ Đức, TP.HCM đã nắm vụ việc và đang xác minh, xử lý.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Ngọc Trinh lái xe mô tô Ngọc Trinh gặp tai nạn

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