Ngọc Trinh phớt lờ cảnh báo nguy hiểm khi phô dáng trên xe mô tô, còn hứa hẹn ra clip hậu trường!

Dù mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận không đồng tình với việc thả 2 tay khi điều khiển mô tô nhưng Ngọc Trinh vẫn hứa hẹn sẽ đăng tải thêm clip hậu trường.

Thời gian gần đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh thu hút sự quan tâm khi thông báo kế hoạch sẽ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vừa qua, người đẹp đã đến bệnh viện để hút trứng tuy nhiên vì thể trạng sức khỏe nên việc này đã diễn ra không thuận lợi, không thu được trứng đạt chuẩn. Theo Ngọc Trinh tiết lộ nguyên nhân là vì trước khi hút trứng lịch trình của cô quá dày cộng thêm việc cô chơi thể thao và vận động quá mạnh dẫn đến rụng hết trứng. Ngọc Trinh cảm thấy buồn về điều này và cho biết sẽ tĩnh dưỡng, chăm sóc bản thân nhiều hơn để những lần hút trứng sau có kết quả tốt đẹp.

Vừa qua, người đẹp đã đến bệnh viện để hút trứng tuy nhiên vì thể trạng sức khỏe nên việc này đã diễn ra không thuận lợi, không thu được trứng đạt chuẩn. Thế nhưng, mới đây, trang cá nhân, Ngọc Trinh liên tục chia sẻ thú vui mới đó là chạy xe mô tô. Đáng nói, trong đoạn clip được người đẹp đăng tải, cô liên tục tạo đủ dáng, thậm chí còn bỏ luôn tay lái trong lúc xe. Mặc dù khu vực nơi Ngọc Trinh quay clip tương đối thưa người nhưng vẫn khiến cư dân mạng chỉ trích vì động tác nguy hiểm. Ngay khi đăng tải video đã nhanh chóng nhận về sự chỉ trích lớn vì có thể dẫn đến nguy cơ khiến nhiều người bắt chước hoặc "đu trend" dẫn đến những tai nạn, nguy hiểm không đáng có. Mới đây, trang cá nhân, Ngọc Trinh liên tục chia sẻ thú vui mới đó là chạy xe mô tô. Đáng nói, trong đoạn clip được người đẹp đăng tải, cô liên tục tạo đủ dáng, thậm chí còn bỏ luôn tay lái trong lúc xe Không chỉ vậy, nhiều người thắc mắc liệu việc chạy xe phân khối lớn như vậy có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngọc Trinh khi đang trong quá trình làm IVF hay không. Tuy nhiên, mặc kệ những bình luận chỉ trích xuất hiện, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh còn hứa hẹn: 'Có hậu trường hết nha. Trinh sẽ update từ từ nè'.

Mặc dù khu vực nơi Ngọc Trinh quay clip tương đối thưa người nhưng vẫn khiến cư dân mạng chỉ trích vì động tác nguy hiểm Ngọc Trinh hứa hẹn sẽ tung clip hậu trường màn lái xe mô tô nguy hiểm của mình Ngọc Trinh cho biết từng không thích lái xe moto vì sợ ảnh hưởng đến làn da, nhưng qua giới thiệu của một người bạn nên tìm hiểu thử phương tiện này. Ngọc Trinh đã trải qua một khóa học ngắn hạn điều khiển xe cùng một người lái moto chuyên nghiệp. Ngọc Trinh cho biết từng không thích lái xe moto vì sợ ảnh hưởng đến làn da, nhưng qua giới thiệu của một người bạn nên tìm hiểu thử phương tiện này Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Ngọc Trinh là cái tên không ít lần gây bão khi vướng vào những ồn ào chấn động và tranh cãi rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh: “Tôi chơi bowling, hoạt động mạnh nên không hút được trứng” Ngọc Trinh chia sẻ toàn bộ quá trình hút trứng lần 2 của mình, tiết lộ lý do không hút được trứng để trữ đông như dự định ban đầu.

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