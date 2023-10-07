Dù bị chỉ trích trước đó nhưng khán giả vẫn gửi lời hỏi thăm sức khoẻ và chúc cô mau lành vết thương. Một số khuyên người đẹp không nên lặp lại những động tác nguy hiểm như trước.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ thú vui mới đó là chạy xe mô tô. Đáng nói, trong đoạn clip được người đẹp đăng tải, cô liên tục tạo đủ dáng, thậm chí còn bỏ luôn tay lái trong lúc chạy xe. Mặc dù khu vực nơi Ngọc Trinh quay clip tương đối thưa người nhưng vẫn khiến cư dân mạng chỉ trích vì động tác nguy hiểm, hoặc có thể dẫn đến nguy cơ khiến nhiều người bắt chước hoặc "đu trend" dẫn đến những tai nạn. Tuy nhiên, sau đó mặc kệ những bình luận chỉ trích, người đẹp còn hứa hẹn: 'Có hậu trường hết nha. Trinh sẽ update từ từ nè'. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ thú vui mới đó là chạy xe mô tô. Đáng nói, trong đoạn clip được người đẹp đăng tải, cô liên tục tạo đủ dáng, thậm chí còn bỏ luôn tay lái trong lúc chạy xe Cho đến mới đây, tối 6/10, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng tải đoạn video mới chia sẻ việc Ngọc Trinh bị thương nặng phải ngồi xe lăn vì sự cố điều khiển xe moto. Kèm theo đó, Vũ Khắc Tiệp bày tỏ: "Thương". Qua những hình ảnh được chia sẻ cho thấy, Ngọc Trinh bị thương ở các vùng đầu gối, khuỷu tay, vai… phải khâu, băng bó đầu gối khiến việc đi lại khó khăn hơn.

Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng tải đoạn video mới chia sẻ việc Ngọc Trinh bị thương nặng phải ngồi xe lăn vì sự cố điều khiển xe moto Ngoài ra, Vũ Khắc Tiệp cũng cho biết tình trạng hiện tại của Ngọc Trinh đã ổn định hơn sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị, không thấy đau vì còn thuốc tê. Tuy nhiên, một số chỗ bị thương vẫn bị đau rát. Dù bị chỉ trích trước đó nhưng khán giả vẫn gửi lời hỏi thăm sức khoẻ và chúc cô mau lành vết thương. Một số khuyên người đẹp không nên lặp lại những động tác nguy hiểm như trước. Qua những hình ảnh được chia sẻ cho thấy, Ngọc Trinh bị thương ở các vùng đầu gối, khuỷu tay, vai… phải khâu, băng bó đầu gối khiến việc đi lại khó khăn hơn Trước đó, Ngọc Trinh cho biết từng không thích lái xe moto vì sợ ảnh hưởng đến làn da, nhưng qua giới thiệu của một người bạn nên tìm hiểu thử phương tiện này. Ngọc Trinh đã trải qua một khóa học ngắn hạn điều khiển xe cùng một người lái moto chuyên nghiệp.

Ngọc Trinh cho biết từng không thích lái xe moto vì sợ ảnh hưởng đến làn da, nhưng qua giới thiệu của một người bạn nên tìm hiểu thử phương tiện này Thời gian gần đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh thu hút sự quan tâm khi thông báo kế hoạch sẽ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vừa qua, người đẹp đã đến bệnh viện để hút trứng tuy nhiên vì thể trạng sức khỏe nên việc này đã diễn ra không thuận lợi, không thu được trứng đạt chuẩn. Theo Ngọc Trinh tiết lộ nguyên nhân là vì trước khi hút trứng lịch trình của cô quá dày cộng thêm việc cô chơi thể thao và vận động quá mạnh dẫn đến rụng hết trứng. Ngọc Trinh cảm thấy buồn về điều này và cho biết sẽ tĩnh dưỡng, chăm sóc bản thân nhiều hơn để những lần hút trứng sau có kết quả tốt đẹp.

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