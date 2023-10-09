Công an chính thức nhập cuộc xác minh video một người mẫu nổi tiếng chạy mô tô thả 2 tay, tạo dáng nguy hiểm

Hậu trường 09/10/2023 08:30

Mạng xã hội lan truyền đoạn video "người mẫu ảnh" chạy mô tô đứng trên xe, thả hai tay. Lực lượng chức năng TP. Thủ Đức, TP.HCM đã nắm vụ việc và đang xác minh, xử lý.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 8/10, Công an TP. Thủ Đức cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để xác minh, mời làm việc với cô gái trong clip lan truyền trên mạng khi có hành động tạo dáng, thả 2 tay khi điều khiển mô tô phân khối lớn. 

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, cô gái điều khiển mô tô phân khối lớn đã có hành động tạo các kiểu dáng nguy hiểm. Thậm chí, người này còn đứng trên xe, thả 2 tay hay ngồi 1 bên xe, lái xe 1 tay, có lúc quỳ gối trên yên xe và lái xe bằng 1 tay.

Công an chính thức nhập cuộc xác minh video một người mẫu nổi tiếng chạy mô tô thả 2 tay, tạo dáng nguy hiểm - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái thả 2 tay khi biểu diễn mô tô - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, qua tìm hiểu, cô gái trong clip này là người mẫu - diễn viên T.T.N.T., trang mạng xã hội cá nhân của người này hiển thị đoạn video trên được đăng tải vào ngày 24/9. Video sau đó được nhiều người khác đăng tải lại vào các diễn đàn, hội nhóm.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Kiên - chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) xác nhận khu vực người phụ nữ chạy mô tô "biểu diễn" là đoạn đường trên địa bàn phường. 

Ông Kiên cho biết đã nắm được vụ việc và chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường phối hợp lực lượng chức năng TP. Thủ Đức xác minh, xử lý. Đoạn đường này nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, đoạn đường do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho Nhà nước quản lý. 

Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức và Công an phường cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở những người chạy xe bốc đầu, lạng lách… ở khu vực này, tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra.

"Phường thường xuyên đề nghị Công ty Đại Quang Minh cử lực lượng bảo vệ nhắc nhở những người chạy xe lạng lách, bốc đầu… gây mất an toàn giao thông khu vực này" - ông Kiên nói.

Công an chính thức nhập cuộc xác minh video một người mẫu nổi tiếng chạy mô tô thả 2 tay, tạo dáng nguy hiểm - Ảnh 2
Và ngồi 1 bên, lái xe bằng 1 tay - Ảnh: Cắt từ clip

Một cán bộ Công an TP. Thủ Đức cho biết đoạn đường nằm trong khu vực nội bộ công trường, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông. Do đó, cảnh sát giao thông không có căn cứ để áp dụng, xử phạt theo quy định. 

Tuy vậy, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên phối hợp lực lượng chức năng phường Thủ Thiêm tuần tra, nhắc nhở những người chạy xe lạng lách, bốc đầu… khu vực này. Cảnh sát giao thông và lực lượng phường Thủ Thiêm cũng thường xuyên đề nghị Công ty Đại Quang Minh tăng cường công tác quản lý, tuần tra để nhắc nhở những người tụ tập, chạy xe "gây mất an toàn giao thông" trong khu vực này.

"Công ty nên có biện pháp là không cho những người không liên quan đi vào khu vực này, chỉ những công nhân, nhân viên của công trường mới được đi vào thì khu vực này mới được đảm bảo. Hiện tại công ty cũng ngăn chặn bằng các trụ bê tông, barie… nhưng không cử người canh gác. 

Do vậy người dân vẫn cố tình tìm cách đi vào, ai muốn vào thì vào, vào để thả diều, tập xe máy, thậm chí mang xe mô hình vào điều khiển chạy với tốc độ cao, rất dễ xảy ra sự cố tai nạn…" - vị cán bộ Công an TP Thủ Đức nói.

Mới đây, chiều 8/10, trang trang cá nhân, người phụ nữ tên T.T.N.T. trên cũng đăng tải một video kèm nội dung "Khỏi đồn đoán nữa... tui té thiệt mấy bà ơi". Theo xác minh, đoạn đường trong video thể hiện người phụ nữ này nằm lái xe mô tô trong Khu công nghệ cao, cũng nằm trên địa bàn TP. Thủ Đức.

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