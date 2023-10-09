Ngọc Trinh chính thức nhận biên bản 2 lỗi vi phạm vì 'diễn xiếc' khi lái xe mô tô, mức phạt ra sao?

Công an TP. Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt nữ người mẫu Ngọc Trinh 2 lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ và tạm giữ 2 mô tô.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 9/10, sau quá trình xác minh, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Trần Thị Ngọc Trinh(34 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh, tên thường gọi là Ngọc Trinh - người mẫu ảnh nổi tiếng) liên quan đến video "biểu diễn" nằm trên yên xe mô tô trong Khu Công nghệ cao, TP. Thủ Đức. Theo đó, Cảnh sát giao thông lập biên bản với người mẫu Ngọc Trinh về lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe". Theo khoản 8, điều 6, nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung nghị định 123/2021), Ngọc Trinh sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Theo đó, Cảnh sát giao thông lập biên bản với người mẫu Ngọc Trinh về lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe" - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng bị lập biên bản lỗi "không có giấy phép lái xe hạng A2". Theo quy định tại điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên phải có giấy phép lái xe hạng A2. Như vậy, Ngọc Trinh sẽ bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, tạm giữ xe vi phạm 7 ngày. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng lập biên bản trong việc chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông, chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 - 4 triệu đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng bị lập biên bản lỗi "không có giấy phép lái xe hạng A2" - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, tho thông tin từ VietNamNet, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền các clip thể hiện nội dung 1 người đẹp điều khiển xe phân khối lớn, tạo dáng nguy hiểm. Hình ảnh ghi nhận, người này đứng trên xe; thả 2 tay hay ngồi 1 bên xe, lái xe 1 tay hay quỳ gối trên yên xe... Clip lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc, bất bình; cho rằng hành động của cô gái rất nguy hiểm, dễ dẫn tới tai nạn giao thông cho bản thân và người đi đường. Theo xác minh sơ bộ, người đẹp trong các clip nói trên là người mẫu - diễn viên Ngọc Trinh và nơi diễn ra hành vi trên là các cung đường ở TP. Thủ Đức như tuyến đường ở phường Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao… Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thậm chí công khai chia sẻ các đoạn clip biểu diễn xe phân khối lớn. Trong đó có đoạn clip điều khiển xe mô tô bằng cách thả 2 tay hay “biểu diễn” nằm lái xe mô tô. Cùng trên trang cá nhân, ngày 8/10, Ngọc Trinh đăng tải clip bị thương tích do té xe. Khi mạng xã hội lan truyền các clip và báo chí phản ánh, Công an TP. Thủ Đức đã vào cuộc để xác minh, xử lý.

Ngọc Trinh có động thái gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị cơ quan công an mời lên làm việc vì 'diễn xiếc' trên xe mô tô Nhiều người cho rằng động thái này của Ngọc Trinh có lẽ vẫn chưa nhận thức được những lỗi sai, nguy hiểm và có hành động như đang thách thức khi bị cơ quan chức năng nêu tên xử lý sai phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-chinh-thuc-nhan-bien-ban-2-loi-vi-pham-vi-dien-xiec-khi-lai-xe-mo-to-muc-phat-ra-sao-622814.html