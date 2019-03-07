Ngọc Sơn: 'Tôi là đàn ông, chuẩn men 100%, nhìn phụ nữ đẹp vẫn thích'

Ca sĩ Ngọc Sơn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ lý do chưa có bạn gái dù đang ở tuổi U50.

Xuất hiện với vai trò khách mời trong một talkshow mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn đã có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện nghề, chuyện đời. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, giọng ca Tình cha vẫn đi về lẻ bóng để nuôi dưỡng trọn niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, cống hiến hết mình vì khán giả.

Ngọc Sơn được khán giả đón nhận bởi giọng hát ngọt ngào và đi vào lòng người - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình này, Ngọc Sơn còn tâm sự về chuyện tình yêu và kết hôn của mình ở tuổi U50. Theo đó, "Ông hoàng nhạc sến" cho biết, bản thân rất sợ khi bị ai đó hỏi đến chuyện kết hôn. Dù nhiều lần vướng tin đồn giới tính khi tuyên bố chưa có mảnh tình vắt vai, Ngọc Sơn vẫn khẳng định mình có 0% thế giới thứ 3. Anh thổ lộ: "Tôi là đàn ông, chuẩn men 100%, nhìn phụ nữ đẹp vẫn thích”.

Chưa hết, nam ca sĩ còn tiết lộ lý do không chịu lấy vợ sinh con dù đã nhiều tuổi. Đặc biệt, dù chưa có một mối tình chính thức nào nhưng anh rất lo cho trái tim yếu đuối của bạn gái tương lai, sợ cô sẽ bị tổn thương nếu tình yêu tan vỡ.

Là người nổi tiếng, Ngọc Sơn rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình. Có lẽ vì điều này mà nam ca sĩ không ít lần vướng tin đồn giới tính - Ảnh: Internet

Trước đó, nam ca sĩ vướng nghi án tình cảm với ca sĩ Như Quỳnh. Thế nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Internet

Dẫu vậy nhưng từ tận đáy lòng, Ngọc Sơn luôn mơ về một tương lai sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, lấy vợ, sinh con như bao người: “Tôi không đóng cửa trái tim mình. Tôi tin rằng duyên trời đến thì tôi cũng lấy vợ, sinh con nhưng hiện tại thời gian này tôi đều dành cho đại gia đình, dành cho âm nhạc và sáng tác”.

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