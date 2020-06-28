Ngọc Lan lộ nhan sắc thật khi bị chụp lén khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ở khoảnh khắc bị một người đồng nghiệp chụp lén, nữ diễn viên Ngọc Lan vẫn vô cùng xinh đẹp.
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Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Ngọc Lan được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc hậu ly hôn. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy đến khán giả.
Thế nhưng, liệu nhan sắc thật của nữ diễn viên “Bán chồng” có thực sự xuất sắc như những bức ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng?
Mới đây, Ngọc Lan đã hào hứng chia sẻ hình ảnh cô bị một người đồng nghiệp chụp lén lên trang Facebook cá nhân. Trong khi các sao Việt khác luôn lo sợ bị ghi lại những khoảnh khắc kém duyên, kém xinh khi bị chụp lén thì Ngọc Lan lại là trường hợp ngoại lệ.
Qua hình ảnh đăng tải, trong lúc nữ diễn viên đang chăm chú nói chuyện cùng những người khác thì một đồng nghiệp đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc này. Dù bị chụp lén và không hề cố ý tạo dáng nhưng Ngọc Lan vẫn vô cùng xinh đẹp với khuôn cằm V-line thon gọn, sống mũi cao cùng đôi mắt cười.
Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi xem loạt ảnh bị chụp lén của Ngọc Lan, đồng thời để lại nhiều bình luận khen ngợi: “Mãi đẹp, đẹp bất chấp không gian thời gian”, “Đẹp quá mức quy định chị ơi”, “Ê Tây quá à, như 16 tuổi nha”, “Đẹp quá nè bà chế ơi”, “Chụp lén mà đẹp hú hồn luôn chị ơi”…