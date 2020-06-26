Vì con trai, mẹ đơn thân Ngọc Lan sẵn sàng làm điều mà 10 năm qua chưa từng làm

Hậu trường 26/06/2020 13:55

Dù bận rộn với công việc quay phim nhưng diễn viên Ngọc Lan vẫn sắp xếp thật nhiều thời gian để ở bên cạnh con trai, chăm sóc cậu bé tốt nhất.

Sau hơn nửa năm tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt, diễn viên Ngọc Lan đã trở lại với công việc. Cô tất bật với các dự án phim mới. Ngoài ra, nữ diễn viên "Luật trời" còn lấn sân sang làm MC và được khán giả đón nhận. Có thể nói, Ngọc Lan đã "trở lại và lợi hại hơn xưa" khi gặt hái được nhiều thành công trong thời gian qua.

dien vien ngoc lan chia se
Bước vào cuộc sống độc thân, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FB
dien vien ngoc lan chia se 1
Hiện giờ, ngoài công việc thì con trai chính là điều cô quan tâm nhiều nhất - Ảnh: FB

Dù bận rộn đến đâu, nàng "Kiều nữ" vẫn luôn đặt sự quan tâm, chăm sóc con trai Louis lên hàng đầu. Mới đây, vợ cũ Thanh Bình đã tự bắt xe khách về Sài Gòn vì quá nhớ quý tử đầu lòng. Theo chia sẻ, đây là lần đầu sau 10 năm Ngọc Lan mới đi xe khách một mình thế này.

Cô viết: "10 năm rồi mới đi 1 mình vầy, xưa giờ đi đâu cũng có ít nhất là bạn trợ lý đi cùng. Cũng tại vì nhớ bạn Louis quá nên quay xong lật đật về không thể đợi đến sáng để bay được. Sáng mai lại được chở bạn đi học rồi".

dien vien ngoc lan chia se 2

dien vien ngoc lan chia se 3
Cô thường chia sẻ về cuộc sống đời thường của hai mẹ con lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Trước khi bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, Ngọc Lan từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 3 năm với diễn viên Thanh Bình. Cặp đôi chia tay vào cuối năm 2019 trong bình lặng. Đây là một trong những cặp đôi hiếm hoi của showbiz Việt chia tay một cách văn minh, không đấu tố hay lời qua tiếng lại. 

Phản ứng của Ngọc Lan trước thông tin bị mẹ ruột từ mặt, hủy kết bạn trên mạng

Phản ứng của Ngọc Lan trước thông tin bị mẹ ruột từ mặt, hủy kết bạn trên mạng

Trước tin đồn không đúng về mối quan hệ với mẹ ruột, diễn viên Ngọc Lan tỏ thái độ khó chịu. Tuy nhiên, cô cũng không muốn để tâm nhiều với những người không hiểu mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan Ngọc Lan và Thanh Bình bé Louis

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026