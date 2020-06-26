Vì con trai, mẹ đơn thân Ngọc Lan sẵn sàng làm điều mà 10 năm qua chưa từng làm

Dù bận rộn với công việc quay phim nhưng diễn viên Ngọc Lan vẫn sắp xếp thật nhiều thời gian để ở bên cạnh con trai, chăm sóc cậu bé tốt nhất.

Sau hơn nửa năm tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt, diễn viên Ngọc Lan đã trở lại với công việc. Cô tất bật với các dự án phim mới. Ngoài ra, nữ diễn viên "Luật trời" còn lấn sân sang làm MC và được khán giả đón nhận. Có thể nói, Ngọc Lan đã "trở lại và lợi hại hơn xưa" khi gặt hái được nhiều thành công trong thời gian qua.

Bước vào cuộc sống độc thân, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FB

Hiện giờ, ngoài công việc thì con trai chính là điều cô quan tâm nhiều nhất - Ảnh: FB

Dù bận rộn đến đâu, nàng "Kiều nữ" vẫn luôn đặt sự quan tâm, chăm sóc con trai Louis lên hàng đầu. Mới đây, vợ cũ Thanh Bình đã tự bắt xe khách về Sài Gòn vì quá nhớ quý tử đầu lòng. Theo chia sẻ, đây là lần đầu sau 10 năm Ngọc Lan mới đi xe khách một mình thế này.

Cô viết: "10 năm rồi mới đi 1 mình vầy, xưa giờ đi đâu cũng có ít nhất là bạn trợ lý đi cùng. Cũng tại vì nhớ bạn Louis quá nên quay xong lật đật về không thể đợi đến sáng để bay được. Sáng mai lại được chở bạn đi học rồi".

Cô thường chia sẻ về cuộc sống đời thường của hai mẹ con lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Trước khi bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, Ngọc Lan từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 3 năm với diễn viên Thanh Bình. Cặp đôi chia tay vào cuối năm 2019 trong bình lặng. Đây là một trong những cặp đôi hiếm hoi của showbiz Việt chia tay một cách văn minh, không đấu tố hay lời qua tiếng lại.

Phản ứng của Ngọc Lan trước thông tin bị mẹ ruột từ mặt, hủy kết bạn trên mạng Trước tin đồn không đúng về mối quan hệ với mẹ ruột, diễn viên Ngọc Lan tỏ thái độ khó chịu. Tuy nhiên, cô cũng không muốn để tâm nhiều với những người không hiểu mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-con-trai-me-don-than-ngoc-lan-san-sang-lam-dieu-ma-10-nam-qua-chua-tung-lam-364519.html