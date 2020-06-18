Ngọc Lan ngày càng đẹp hậu ly hôn, tậu xe xịn đồ hiệu tiền tỷ, bạn bè phải thốt lên 'đã đẹp lại còn giàu'

Ngọc Lan và Thanh Bình từng có 3 năm chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên cuối năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" khi có một cậu con trai chung khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Kết thúc cuộc sống hôn nhân, Thanh Bình khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Thi thoảng anh mới chia sẻ về cuộc sống và công việc lên trang cá nhân. Riêng diễn viên Ngọc Lan, cô khá thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con. Sau nửa năm ở nhà chăm con, nàng "Kiều nữ" bắt đầu trở lại với công việc. Cô được khen ngợi khi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Vợ cũ Thanh Bình chăm diện trang phục gợi cảm, khoe thân hình thanh mảnh đúng chuẩn "gái một con".