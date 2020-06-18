Ngọc Lan ngày càng đẹp hậu ly hôn, tậu xe xịn đồ hiệu tiền tỷ, bạn bè phải thốt lên 'đã đẹp lại còn giàu'

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi bước vào cuộc sống mẹ đơn thân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
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Ngọc Lan và Thanh Bình từng có 3 năm chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên cuối năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" khi có một cậu con trai chung khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Kết thúc cuộc sống hôn nhân, Thanh Bình khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Thi thoảng anh mới chia sẻ về cuộc sống và công việc lên trang cá nhân. Riêng diễn viên Ngọc Lan, cô khá thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con. Sau nửa năm ở nhà chăm con, nàng "Kiều nữ" bắt đầu trở lại với công việc. Cô được khen ngợi khi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Vợ cũ Thanh Bình chăm diện trang phục gợi cảm, khoe thân hình thanh mảnh đúng chuẩn "gái một con".
Cách đây không lâu, Ngọc Lan khiến mọi người xuýt xoa khi khoe vừa tậu xe hơi xịn, mua căn hộ chung cư mới cho thuê. Ít giờ trước, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh diện đồ sang chảnh ngồi trong xe hơi mới tậu. Điều khiến mọi người chú ý là chiếc đồng hồ tiền tỷ đến từ một thương hiệu nổi tiếng trên tay nữ diễn viên họ Nguyễn.
Tuy không công khai giá trị cụ thể, nhưng dưới phần bình luận, cô than vãn với một người bạn chuyện "3 tỷ". Cụ thể khi một người quen chọc ghẹo: "Xinh nè chị gái. Í, còn giàu nữa, rồi bla bla bla nữa... Ai lại". Ngay lập tức, cô nàng đáp lời: "Cả đêm không ngủ được vì ấm ức 3 tỷ nha". Diễn viên Anh Tài vào góp vui với đồng nghiệp: "Tử tế là không khoe đồng hồ khi bạn mình không có, tặng thì được".
Hiện tại, ngoài tập trung phát triển đam mê diễn xuất, Ngọc Lan còn lấn sân sang lĩnh vực MC và được khán giả đón nhận. Dù bận rộn, cô luôn dành thời gian chăm sóc con trai Louis chu đáo.