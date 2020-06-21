Phản ứng của Ngọc Lan trước thông tin bị mẹ ruột từ mặt, hủy kết bạn trên mạng

Trước tin đồn không đúng về mối quan hệ với mẹ ruột, diễn viên Ngọc Lan tỏ thái độ khó chịu. Tuy nhiên, cô cũng không muốn để tâm nhiều với những người không hiểu mình.

Hơn nửa năm sau cú sốc hôn nhân, diễn viên Ngọc Lan đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô sống vui vẻ và thoải mái bên cạnh con trai Louis. Nàng "Kiều nữ" đã trở lại với công việc và nhận được sự yêu mến của khán giả khi lấn sân sang làm MC. Tuy vậy, mối quan tâm lớn nhất của cô luôn là con trai đầu lòng. Giờ đây, nữ diễn viên đã thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống và công việc hậu ly hôn lên trang cá nhân. Ngọc Lan vui vẻ khi bước vào cuộc sống độc thân - Ảnh: FB Trong một bài chia sẻ gần đây, bà mẹ đơn thân không ngại đề cập đến những thông tin tiêu cực xuất hiện thời điểm ly hôn. Cụ thể, khi cô và Thanh Bình thông báo chia tay, trên mạng xuất hiện nhiều tin đồn chuyện cô bị mẹ ruột từ mặt, hủy kết bạn trên Facebook.

"Ủa, ai đồn như vậy. Không lẽ tôi và mẹ mình không kết bạn trên Facebook nghĩa là giận nhau à. Những người đi đồn hai mẹ con từ mặt đã gặp chúng tôi ngoài đời chưa mà phán xét. Bởi vậy, chỉ những ai hiểu chuyện, đủ thân mới biết việc liên quan đến tôi. Còn ai muốn nói sao tùy họ, tôi không để tâm", Ngọc Lan thẳng thắn trả lời trong 1 bài phỏng vấn. Ít tuần trước, Ngọc Lan đưa mẹ ruột và con trai đi chơi Vũng Tàu, xóa tan tin đồn bất hòa - Ảnh: FB Ngọc Lan và Thanh Bình chia tay vào cuối năm 2019 sau 3 năm chung sống hạnh phúc. Thời điểm này, mẹ ruột nữ diễn viên "Luật trời" bị dân mạng trách móc vì bị cho rằng có động thái bênh vực con rể. Hậu ly hôn, Thanh Bình có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ vợ cũ. Anh thường xuyên đưa có trai đến thăm, và tham dự sinh nhật của mẹ Ngọc Lan. Ít tháng trước, nam diễn viên còn đưa Louis về quê ngoại của bé để ăn giỗ dù không có Ngọc Lan.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Lan ở nhà nửa năm để chăm sóc con trai - Ảnh: FB Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè hậu ly hôn vì con. Bé Louis đang sống với mẹ, Thanh Bình thường xuyên đến thăm và đưa con về nhà riêng chơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-ngoc-lan-truoc-thong-tin-bi-me-ruot-tu-mat-huy-ket-ban-tren-mang-363620.html