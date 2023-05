Cuộc sống của Ngọc Lan hậu ly hôn, đôi khi thức trắng đêm vì con sốt, 2 ngày chỉ ngủ 4 tiếng

Dù phải thức trắng đêm để chăm con bị sốt, nhưng diễn viên Ngọc Lan vẫn tự tin khoe làn da mịn màng không tỳ vết khiến nhiều chị em xuýt xoa.

Sau khi công khai chuyện ly hôn với Thanh Bình vào tháng 11/2019, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan được chú ý nhiều hơn. Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, nữ diễn viên "Luật trời" phải vất vả nhiều hơn để kiếm tiền lo cho con trai Louis cuộc sống đầy đủ nhất.

Thời gian gần đây, Ngọc Lan đã trở lại với công việc diễn xuất. Vừa đi quay vừa phải cân đối chuyện gia đình, chăm sóc con trai nên cuộc sống của cô khá bận rộn. Đặc biệt là những lúc bé Louis bệnh sốt, đôi khi bà mẹ đơn thân phải mất ngủ cả đêm chăm con.

Cuộc sống bình yên, vui vẻ của Ngọc Lan bên con trai sau cú sốc hôn nhân tan vỡ - Ảnh: FB

Nữ diễn viên được khen ngợi khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: FB

Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải bài viết khoe làn da mịn màng ở tuổi ngoài 30. Qua đây, Ngọc Lan cũng hé lộ một phần nỗi vất vả khi phải một mình chăm con trai nhỏ.

Cô viết: "Để kể cho nghe cái hành trình để có được gương mặt này. Tối hôm kia ông chủ có vẻ hầm hầm sốt, mình thức cả đêm canh để lau mát cho ông chủ không sốt, tới 5h sáng là tắm rửa đi quay luôn, quay nguyên ngày chạy nắng chạy mưa đến 2h sáng hôm sau luôn nha mọi người, về ngủ tẩy trang tắm rửa ngủ được 4 tiếng là dậy lo cho ông chủ và đưa ông chủ đi học, xong mình về ngủ 1 giấc tới giờ này nha quý vị.

Da căng bóng là do dầu nó tiết ra từ dưỡng chất, mặt sáng mịn là do đưa cái mặt ngay chỗ có ánh sáng tốt nhất nên che hết vết thâm, và mặt hơi ngu mắt hơi sưng là do chưa rửa mặt đánh răng nha".

Thức trắng đêm chăm con, Ngọc Lan vẫn tự tin khoe mặt mộc không tỳ vết - Ảnh: FB

Tâm sự của Ngọc Lan nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Mọi người khen nữ diễn viên khéo sắp xếp, lo cho con trai chu đáo nhưng không làm lỡ công việc bên ngoài.

