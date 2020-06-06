Cuộc sống của Ngọc Lan hậu ly hôn, đôi khi thức trắng đêm vì con sốt, 2 ngày chỉ ngủ 4 tiếng

Hậu trường 06/06/2020 09:25

Dù phải thức trắng đêm để chăm con bị sốt, nhưng diễn viên Ngọc Lan vẫn tự tin khoe làn da mịn màng không tỳ vết khiến nhiều chị em xuýt xoa.

Sau khi công khai chuyện ly hôn với Thanh Bình vào tháng 11/2019, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan được chú ý nhiều hơn. Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, nữ diễn viên "Luật trời" phải vất vả nhiều hơn để kiếm tiền lo cho con trai Louis cuộc sống đầy đủ nhất.

Thời gian gần đây, Ngọc Lan đã trở lại với công việc diễn xuất. Vừa đi quay vừa phải cân đối chuyện gia đình, chăm sóc con trai nên cuộc sống của cô khá bận rộn. Đặc biệt là những lúc bé Louis bệnh sốt, đôi khi bà mẹ đơn thân phải mất ngủ cả đêm chăm con.

dien vien ngoc lan chia se
Cuộc sống bình yên, vui vẻ của Ngọc Lan bên con trai sau cú sốc hôn nhân tan vỡ - Ảnh: FB
dien vien ngoc lan chia se 1
Nữ diễn viên được khen ngợi khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: FB

Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải bài viết khoe làn da mịn màng ở tuổi ngoài 30. Qua đây, Ngọc Lan cũng hé lộ một phần nỗi vất vả khi phải một mình chăm con trai nhỏ.

Cô viết: "Để kể cho nghe cái hành trình để có được gương mặt này. Tối hôm kia ông chủ có vẻ hầm hầm sốt, mình thức cả đêm canh để lau mát cho ông chủ không sốt, tới 5h sáng là tắm rửa đi quay luôn, quay nguyên ngày chạy nắng chạy mưa đến 2h sáng hôm sau luôn nha mọi người, về ngủ tẩy trang tắm rửa ngủ được 4 tiếng là dậy lo cho ông chủ và đưa ông chủ đi học, xong mình về ngủ 1 giấc tới giờ này nha quý vị.

Da căng bóng là do dầu nó tiết ra từ dưỡng chất, mặt sáng mịn là do đưa cái mặt ngay chỗ có ánh sáng tốt nhất nên che hết vết thâm, và mặt hơi ngu mắt hơi sưng là do chưa rửa mặt đánh răng nha".

dien vien ngoc lan chia se 2
Thức trắng đêm chăm con, Ngọc Lan vẫn tự tin khoe mặt mộc không tỳ vết - Ảnh: FB

Tâm sự của Ngọc Lan nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Mọi người khen nữ diễn viên khéo sắp xếp, lo cho con trai chu đáo nhưng không làm lỡ công việc bên ngoài.

Lấy lại cân bằng hậu ly hôn, Ngọc Lan kể 'tất tần tật' những khuyết điểm của bản thân

Lấy lại cân bằng hậu ly hôn, Ngọc Lan kể 'tất tần tật' những khuyết điểm của bản thân

Diễn viên Ngọc Lan bất ngờ nói về những khuyết điểm của bản thân. Cô tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ "vai u thịt bắp, chân voi, mặt gấu trúc".

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan Ngọc Lan và Thanh Bình con trai Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 50 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 9 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026