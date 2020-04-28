Hậu ly hôn, mẹ đơn thân Ngọc Lan khoe được tặng nhiều hoa dù không phải sinh nhật

Ngọc Lan là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Suốt nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nàng "Kiều nữ" đã để lại dấu ấn rõ nét trong nhiều vai diễn lớn nhỏ. Thời gian gần đây, vợ cũ Thanh Bình còn thử sức mình với vai trò MC và được khán giả đón nhận.

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan khoe nhận được nhiều tình cảm của mọi người nhân dịp kỷ niệm 17 năm làm nghệ thuật. Mỹ nhân phim "Luật trời" nhận được nhiều hoa và quà từ người thân, đồng nghiệp và fan.