Hậu ly hôn, mẹ đơn thân Ngọc Lan khoe được tặng nhiều hoa dù không phải sinh nhật

Hậu trường 28/04/2020 14:19

Nhân kỷ niệm 17 năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên Ngọc Lan được bạn bè và người hâm mộ gửi tặng rất nhiều hoa và bánh kem.

Ngọc Lan là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Suốt nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nàng "Kiều nữ" đã để lại dấu ấn rõ nét trong nhiều vai diễn lớn nhỏ. Thời gian gần đây, vợ cũ Thanh Bình còn thử sức mình với vai trò MC và được khán giả đón nhận.

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan khoe nhận được nhiều tình cảm của mọi người nhân dịp kỷ niệm 17 năm làm nghệ thuật. Mỹ nhân phim "Luật trời" nhận được nhiều hoa và quà từ người thân, đồng nghiệp và fan.

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Ngọc Lan nhận được tình cảm rất lớn của khán giả sau nhiều năm cống hiến - Ảnh: FB
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Ngôi nhà của nữ diễn viên ngập tràn sắc hoa trong ngày này - Ảnh: FB

Ngọc Lan chia sẻ: "17 năm, ấm áp vô cùng. Cám ơn quản lý đã chửi bới suốt 3 năm. Cám ơn tất cả khán giả trong suốt 17 năm qua đã luôn bên Lan và ủng hộ Lan từ phim lẫn đời nhé. Love all. Phải sửa thêm là hôm nay sinh nhật 17 năm làm nghề của Lan chứ để mọi người hiểu lầm quá. Cám ơn mọi người".

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Sau khi ly hôn, Ngọc Lan thay đổi phong cách ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FB
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Cuộc sống đời thường bình yên của Ngọc Lan bên quý tử - Ảnh: FB

Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng chuyện tình yêu và hôn nhân của Ngọc Lan lại không được viên mãn. Tháng 11/2019, cô thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với diễn viên Thanh Bình sau 3 năm chung sống hạnh phúc. Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên quyết định tạm ngưng hoạt động nửa năm để dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ con trai cưng. Mới đây, nàng "Kiều nữ" vừa trở lại với vai Trang trong bộ phim "Luật trời" và được mọi người đánh giá cao vì khả năng diễn xuất.

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