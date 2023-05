Lấy lại cân bằng hậu ly hôn, Ngọc Lan kể 'tất tần tật' những khuyết điểm của bản thân

Diễn viên Ngọc Lan bất ngờ nói về những khuyết điểm của bản thân. Cô tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ "vai u thịt bắp, chân voi, mặt gấu trúc".

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh hiếm ngày bé. Lúc này, cô mới được vài tháng tuổi với diện mạo bụ bẫm, đáng yêu. Nhân đây, nàng "Kiều nữ" lần đầu bộc bạch về những khuyết điểm của bản thân mà hiếm người nhận ra. Tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng Ngọc Lan lại thoải mái phơi bày những điểm không đẹp trên cơ thể khiến mọi người bất ngờ.

Hiếm có nghệ sĩ nào dám vạch ra những điểm không đẹp của chính mình như Ngọc Lan - Ảnh: FB

Cô viết: "Là tui đó!

Là người mà mỗi lần chụp ảnh hay quay phim, luôn bị camera hô hào tạo dáng nghiêng nghiêng dòng nước đi Lan, dù tui đây đã cố hóp bụng, kiễng chân.

Là người mà stylist luôn than trời kêu đất chị ơi đừng quay lưng vào ống kính như vậy, dù tui đang đứng đối diện, nhìn trực diện vào ống kính.

Fan soi điểm giống nhau lúc nhỏ giữa Ngọc Lan và con trai Louis - Ảnh: FB

Là người mà các bạn make up xoay trái xoay phải, lộn lên lộn xuống kẻ bao nhiêu đường vẫn không thể nào làm được Vline.

Hãy nhìn đi! Chân tui to là do mẹ tui đẻ đó. Vai tui to là do bẩm sinh chứ bộ. Hai lưng ngực lép đâu phải tui muốn đâu. Mặt tròn vo trăng rằm là tự nhiên có mà. Cha sinh mẹ đẻ ăn nhiêu dồn hết vào vai, vào chân, vào nọng nên có khao khát mình hạc xương mai, mi nhon gót ngà, vòng eo 56 hay gương mặt Vline kiêu sa thì đó giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ mà thôi. Nỗi buồn đêm mưa, phờ rom nữ diễn viên vai u thịt bắp, chân voi, mặt gấu trúc".

Hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Ngọc Lan nhận được nhiều lời ngợi khen của mọi người bởi diện mạo ngày bé quá đáng yêu. Cư dân mạng còn ghép ảnh bé Louis vào để chọc ghẹo nữ diễn viên.

Hậu cách ly xã hội, Ngọc Lan than tăng cân nhưng sao diện bikini vẫn mướt mát thế này Dù không sở hữu vóc dáng “mình hạc xương mai” nhưng nữ diễn viên Ngọc Lan vẫn vô cùng gợi cảm khi diện bikini.

