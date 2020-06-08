Từng vướng tin đồn mâu thuẫn với mẹ ruột, Ngọc Lan tiết lộ đoạn tin nhắn hé lộ mối quan hệ hiện tại

Hậu trường 08/06/2020 14:24

Đoạn tin nhắn nữ diễn viên Ngọc Lan gửi mẹ ruột nhờ đón con hộ khiến cư dân mạng thích thú vì quá đáng yêu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn đầy hài hước với mẹ ruột. Cụ thể, cô đăng ảnh chụp tin nhắn kèm dòng trạng thái: Con dâu tương lai hỏi mẹ đã bỏ thuốc chưa?’. Con trai mẹ mà mẹ còn suýt bỏ quên bên ngoại thì theo con thuốc lá đã là gì?”.

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Nữ diễn viên tiết lộ đoạn tin nhắn cực nhắng nhít giữa mình và mẹ ruột khiến fan bật cười - Ảnh: FB

Nội dung của đoạn tin nhắn là về câu chuyện Ngọc Lan quên đón con trai Louis đang ở bên nhà ngoại và nhờ mẹ ruột đưa về hộ. Thế nhưng, cách trò chuyện của hai mẹ con Ngọc Lan lại cực bá đạo. Nữ diễn viên gọi mẹ là “bạn mẹ” và xưng “mình”, đồng thời cho biết lý do không thể đón bé Louis là vì “mê chơi”.

Đáp lại con gái, mẹ Ngọc Lan cho biết sẽ đưa cháu ngoại về nhà trước 20 giờ tối bằng giọng điệu lầy không kém: “Oke bạn đừng lo tôi cho người đưa con bạn về trước 20 giờ để con bạn ngủ sớm sáng đi học”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước đoạn tin nhắn này: “Duyên dễ sợ”, “Hai mẹ con cưng ghê”, “Ngoại cũng theo trend dữ ha”, “Ngoại cũng dễ thương ghê”…

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
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Không chỉ yêu thương mà mẹ con Ngọc Lan còn xem nhau như những người bạn - Ảnh: Internet

Trước đây, Ngọc Lan từng bị nghi ngờ có mối quan hệ không mấy hòa thuận với mẹ ruột, nhất là sau khi ly hôn Thanh Bình. Tuy nhiên, chỉ với vài dòng tin nhắn, chắc hẳn ai nấy đều thấy được sự gần gũi, thân thiết giữa hai mẹ con nữ diễn viên.

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Dù phải thức trắng đêm để chăm con bị sốt, nhưng diễn viên Ngọc Lan vẫn tự tin khoe làn da mịn màng không tỳ vết khiến nhiều chị em xuýt xoa.

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Từ khóa:   diễn viên Ngọc Lan mẹ Ngọc Lan Thanh Bình

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