Ngoại hình gây chú ý của Hoài Linh khi xuất hiện bên cạnh Đan Trường

Sau khoảng thời gian vướng ồn ào, nam danh hài Hoài Linh hiện tích cực chạy show hơn trước rất nhiều.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đan Trường đã chia sẻ loạt ảnh hội ngộ cùng dàn nghệ sĩ hải ngoại như: Minh Tuyết, Mạnh Quỳnh, Hoài Tâm... Nam ca sĩ diện vest cực bảnh bao khoe dung mạo tuấn tuấn mà thời gian không hề để lại một dấu vết nào. Dù đứng với đồng nghiệp bằng tuổi hay đàn em kém tuổi, anh Bo vẫn nổi bần bật vì ngoại hình lẫn nhan sắc hack tuổi khó cưỡng.

Đáng chú ý hơn cả, trong chuyến lưu diễn này, Đan Trường còn gặp gỡ danh hài Hoài Linh. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của "Đệ nhất danh hài Việt Nam".

Trong chuyến lưu diễn này Đan Trường đã hội ngộ danh hài Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Nam danh hài Hoài Linh diện cả tông đen tối giản nhưng khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn, thần sắc và tinh thần đều rất tốt. Thậm chí, Hoài Linh trông còn trẻ ra vài phần so với trước đây. Khán giả cũng có câu trả lời về việc nam danh hài không xuất hiện tại tang lễ của NSƯT Vũ Linh. Nguyên nhân là ông đã lưu diễn trước đó và không thể quay về kịp.

Mãi đến đầu năm 2022, Hoài Linh mới bắt đầu có những kế hoạch quay trở lại showbiz - Ảnh: Internet

Hoài Linh và Đan Trường cũng là những người đồng nghiệp khá thân thiết với nhau trong cuộc sống. Trong liveshow của Đan Trường, Hoài Linh đều góp mặt và biểu diễn hết mình.

Hậu ồn ào từ thiện, nam nghệ sĩ lui về ở ẩn, ít xuất hiện hơn trên các sân khấu lẫn sự kiện. Mãi đến đầu năm 2022, Hoài Linh mới bắt đầu có những kế hoạch quay trở lại showbiz, Hoài Linh không ngại những sân khấu nhỏ như đám cưới, hội chợ mà vẫn nhận show và biểu diễn rất nhiệt tình.

Hé lộ sự thật về đoạn clip Hoài Linh 'gây bão' trên MXH vào ngày 8/3 Sau khoảng thời gian ở ẩn, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn biết cách gây sự chú ý với màn hát tặng các chị em phụ nữ nhân ngày 8/3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-hinh-gay-chu-y-cua-hoai-linh-khi-xuat-hien-ben-canh-an-truong-563847.html