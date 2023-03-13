Ngọc Huyền lên tiếng trước nghi vấn giả vờ ngất xỉu tại đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh

Hậu trường 13/03/2023 10:20

Mới đây, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết cô bất ngờ trước những bình luận cho rằng bản thân giả vờ ngất xỉu để gây chú ý tại lễ tang cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Vào tối ngày 11/3, nghệ sĩ Ngọc Huyền chính thức lên tiếng trước thông tin cho rằng cô giả vờ ngất xỉu tại tang lễ của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không trách ai nghĩ như thế vì khán giả không hiểu được tình cảm của mình dành cho đàn anh Vũ Linh.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Có lẽ họ không hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh Linh. Nếu nói rằng tôi chẳng bận tâm, không hề tổn thương khi nhận những ý kiến tranh cãi đó là không đúng. Nhưng bao năm nay tôi sống, rèn được tính cách từ bi hỉ xả. Tôi muốn hướng đến sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu và vị tha. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, ai muốn nói gì cũng được. Miễn là tôi sống trọn vẹn tình cảm với đàn anh, khán giả, gia đình, bạn bè"

Ngọc Huyền lên tiếng trước nghi vấn giả vờ ngất xỉu tại đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 1
Ngọc Huyền hát tại lễ tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Zing
Ngọc Huyền lên tiếng trước nghi vấn giả vờ ngất xỉu tại đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 2
Trong đêm cuối tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền khóc rồi ngã xuống đất - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định tình nghĩa giữa cô và Vũ Linh rất sâu nặng. "Chúng tôi gắn bó nhiều lắm. Video quay hình cùng nhau nhiều đến mức có những thước phim tôi cũng quên bẵng đi. Lúc tôi gặp khủng hoảng chuyện tình cảm thời đôi mươi, anh ấy đã dỗ dành tôi như đứa trẻ", cô kể. 

Bên cạnh đó, Ngọc Huyền cho biết khi Vũ Linh ra đi, cô khóc rất nhiều, suy sụp tinh thần. Sau lễ tang của đàn anh, sức khỏe của cô ảnh hưởng khá nhiều. Đến nay, tinh thần của cô đã ổn định hơn.

Nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền bộc bạch: "Bao năm nay, tôi sống và học được tính cách từ bi hỉ xả. Tôi muốn hướng đến sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu và vị tha. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, ai muốn nói gì cũng được. Miễn là tôi sống trọn vẹn tình cảm với đàn anh, khán giả, gia đình, bạn bè. Hơn nửa đời người, vinh nhục thăng trầm đã trải qua, sống với chính mình cũng đã quá mệt mỏi rồi. Chúng tôi đã diễn quá nhiều trên sân khấu rồi. Khi trở về cuộc sống đời thường, hãy cho chúng tôi được sống theo tình cảm của chính mình".

Ngọc Huyền lên tiếng trước nghi vấn giả vờ ngất xỉu tại đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh 3
Nghệ sĩ Vũ Linh và Ngọc Huyền từng góp mặt trong nhiều vở diễn vào thập niên 90 - Ảnh: Internet

Trước đó, trong đêm cuối lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra vào ngày 8/3, Ngọc Huyền thể hiện ca khúc Khóc thầm của nhạc sĩ Lam Phương và chia sẻ những kỷ niệm với đàn anh. Khi vừa hát xong, Ngọc Huyền ngất xỉu. Cô được đồng nghiệp sơ cứu. Sau khi nghỉ ngơi, cô tỉnh lại. Nữ nghệ sĩ có mặt trong lễ tang của nghệ sĩ Vũ Linh nhiều ngày. Ngày 5/3, nghệ sĩ quỳ lạy, đọc kinh suốt nhiều giờ đồng hồ, để cầu nguyện cho đàn anh.

Minh Hằng lộ rõ bụng bầu khi xuất hiện bên ông xã, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Minh Hằng lộ rõ bụng bầu khi xuất hiện bên ông xã, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Sau khi tiết lộ mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Ngọc Huyền cố nghệ sĩ Vũ Linh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang