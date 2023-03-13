Mới đây, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết cô bất ngờ trước những bình luận cho rằng bản thân giả vờ ngất xỉu để gây chú ý tại lễ tang cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Vào tối ngày 11/3, nghệ sĩ Ngọc Huyền chính thức lên tiếng trước thông tin cho rằng cô giả vờ ngất xỉu tại tang lễ của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không trách ai nghĩ như thế vì khán giả không hiểu được tình cảm của mình dành cho đàn anh Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Có lẽ họ không hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh Linh. Nếu nói rằng tôi chẳng bận tâm, không hề tổn thương khi nhận những ý kiến tranh cãi đó là không đúng. Nhưng bao năm nay tôi sống, rèn được tính cách từ bi hỉ xả. Tôi muốn hướng đến sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu và vị tha. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, ai muốn nói gì cũng được. Miễn là tôi sống trọn vẹn tình cảm với đàn anh, khán giả, gia đình, bạn bè".

Ngọc Huyền hát tại lễ tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Zing Trong đêm cuối tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền khóc rồi ngã xuống đất - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định tình nghĩa giữa cô và Vũ Linh rất sâu nặng. "Chúng tôi gắn bó nhiều lắm. Video quay hình cùng nhau nhiều đến mức có những thước phim tôi cũng quên bẵng đi. Lúc tôi gặp khủng hoảng chuyện tình cảm thời đôi mươi, anh ấy đã dỗ dành tôi như đứa trẻ", cô kể. Bên cạnh đó, Ngọc Huyền cho biết khi Vũ Linh ra đi, cô khóc rất nhiều, suy sụp tinh thần. Sau lễ tang của đàn anh, sức khỏe của cô ảnh hưởng khá nhiều. Đến nay, tinh thần của cô đã ổn định hơn.

Nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền bộc bạch: "Bao năm nay, tôi sống và học được tính cách từ bi hỉ xả. Tôi muốn hướng đến sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu và vị tha. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, ai muốn nói gì cũng được. Miễn là tôi sống trọn vẹn tình cảm với đàn anh, khán giả, gia đình, bạn bè. Hơn nửa đời người, vinh nhục thăng trầm đã trải qua, sống với chính mình cũng đã quá mệt mỏi rồi. Chúng tôi đã diễn quá nhiều trên sân khấu rồi. Khi trở về cuộc sống đời thường, hãy cho chúng tôi được sống theo tình cảm của chính mình". Nghệ sĩ Vũ Linh và Ngọc Huyền từng góp mặt trong nhiều vở diễn vào thập niên 90 - Ảnh: Internet Trước đó, trong đêm cuối lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra vào ngày 8/3, Ngọc Huyền thể hiện ca khúc Khóc thầm của nhạc sĩ Lam Phương và chia sẻ những kỷ niệm với đàn anh. Khi vừa hát xong, Ngọc Huyền ngất xỉu. Cô được đồng nghiệp sơ cứu. Sau khi nghỉ ngơi, cô tỉnh lại. Nữ nghệ sĩ có mặt trong lễ tang của nghệ sĩ Vũ Linh nhiều ngày. Ngày 5/3, nghệ sĩ quỳ lạy, đọc kinh suốt nhiều giờ đồng hồ, để cầu nguyện cho đàn anh.

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