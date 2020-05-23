Ngoài bộ sưu tập xế hộp bạc tỷ, Cường Đô la còn có thú vui ‘đốt tiền’ không kém: Nhìn thôi cũng đủ choáng

Hậu trường 23/05/2020 13:14

Trên trang Facebook cá nhân, ông xã Đàm Thu Trang – Cường Đô la khiến nhiều người thích thú khi khoe bộ sưu tập máy bay mô hình cực khủng của mình.

Dù không phải là nghệ sĩ hoạt động trong showbiz Việt nhưng nhất cử nhất động của Cường Đô la luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vốn là một doanh nhân thành đạt, ông xã Đàm Thu Trang sở hữu hàng chục siêu xe bạc tỷ như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider, Audi R8, hay chiếc Bentley, Rolls-Royce Phantom, Porsche, Mini Cooper…

Trong bộ sưu tập này, ngoài những chiếc xế hộp tự sắm, Cường Đô la còn được bà xã Đàm Thu Trang tặng 2 chiếc siêu xe McLaren 720S và Ferrari F8 Tributo. Trong đó, chiếc Ferrari F8 Tributo có giá trị lên đến 30 tỷ đồng.

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Cường Đô la là một tay chơi siêu xe khét tiếng – Ảnh: FB

Cách đây không lâu, vợ chồng Cường Đô la cũng vừa tậu thêm một căn biệt thự mới với gara ô tô siêu hoành tráng.

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Gara xe hoành tráng trong biệt thự mới nhà Đàm Thu Trang - Cường Đô la - Ảnh: IG

Tuy nhiên, ít ai biết ngoài thú vui sưu tập xe, Cường Đô la còn có sở thích sưu tập máy bay mô hình. Mới đây, nam doanh nhân đã đăng tải hình ảnh khoe gia tài khổng lồ với hàng chục máy bay mô hình đủ loại kích cỡ và màu sắc lên trang Facebook cá nhân. Được biết, mỗi chiếc có giá trị hàng chục triệu.

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Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Cường Đô la phát hiện ra bộ sưu tập cũ của mình – Ảnh: FB

Vì bận rộn với công việc kinh doanh nên thú vui này đã bị Cường Đô la bỏ bê khá lâu. Tuy nhiên, anh chàng cho biết từ nay sẽ bắt đầu theo đuổi lại sở thích này.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không ngừng cảm thán trước bộ sưu tập máy bay của Cường Đô la: “Xịn quá anh ơi”, “Đẹp quá”, “Em cũng ước có 1 em để ngắm”, “Nhà không có gì ngoài điều kiện”, “Ước có 1 con cũng không có, còn anh thì cả mớ”…

Bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố trong lễ ăn hỏi năm xưa

Bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố trong lễ ăn hỏi năm xưa

Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đầy hạnh phúc trong lễ ăn hỏi với ông xã Cường Đô la.

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Từ khóa:   ông xã Đàm Thu Trang doanh nhân Cường Đô la Đàm Thu Trang

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