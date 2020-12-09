Nghẹn ngào lời tiễn biệt Trấn Thành viết cho NS Chí Tài

Hậu trường 09/12/2020 18:11

Là người đồng nghiệp, người em thân thiết trong nghề, MC Trấn Thành vô cùng bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời.

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa đăng tải dòng tâm sự xúc động viết cho nghệ sĩ Chí Tài. Cố nghệ sĩ là người mà nam MC yêu quý và kính trọng khi bước vào làng giải trí. Nghệ sĩ Chí Tài không chỉ là một người đồng nghiệp, mà còn là người anh hết lòng quan tâm, chia sẻ với Trấn Thành trong cuộc sống và công việc.

Nghẹn ngào lời tiễn biệt Trấn Thành viết cho NS Chí Tài - Ảnh 1
Nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến làng giải trí Việt chấn động - Ảnh: FB

Khi biết tin đàn anh đột ngột qua đời ở tuổi 62, anh vô cùng bàng hoàng. Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân: "Em buồn lắm anh Tài! Anh em hẹn gặp nhau, chưa gì anh đã...

Em không tin là mình vừa nghe gì luôn. Anh là một trong những người anh em yêu quý và kính trọng nhất trong nghề này. Anh là một người chưa bao giờ mở miệng nói xấu bất cứ một đồng nghiệp nào, chưa bao giờ giận ai quá lâu.

Trong bao nhiêu lần liveshow của em, có biết bao khó khăn xảy ra mà em phải đương đầu, chỉ có anh là người cuối cùng ở bên em để chia sẻ! Em coi anh như người nhà em vậy đó! Buồn quá!

Anh sang bên kia cũng phải vui vẻ và đáng yêu như thế nhé! Mọi người ai cũng thương và sẽ luôn nhớ tới anh!

Anh chẳng đi đâu cả. Vẫn ở đây thôi! Ở yên trong lòng em! Nhưng với một trạng thái khác. Vậy nha! Chí Tài brother!".

Nghẹn ngào lời tiễn biệt Trấn Thành viết cho NS Chí Tài - Ảnh 2
Dòng tâm sự xúc động của Trấn Thành viết cho người anh thân thiết - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Tài vừa đột ngột qua đời vào hôm nay (9/12). Hiện bà xã của anh vẫn đang ở Mỹ và làm giấy tờ để có thể về nước sớm nhất. Được biết, vợ nghệ sĩ Chí Tài đã ủy quyền cho danh hài Hoài Linh lo hậu sự cho chồng tại Việt Nam khi cô chưa thể về kịp.

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Rất nhiều sao Việt và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời.

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