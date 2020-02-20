Khi đang tham gia quay cho một bộ phim dài 30 tập, nghệ sĩ Thanh Hằng phải nhập viện gấp vì quá đau đớn. Theo chia sẻ, cô bị thoái hóa xương khớp nhiều năm nay.

Được biết, nghệ sĩ Thanh Hằng bị bệnh xương khớp nhiều năm nay và phải thường xuyên uống thuốc giảm đau. Cô từng được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị. Tuy nhiên vì lịch quay bận rộn nên nữ nghệ sĩ chưa sắp xếp được thời gian. Mới đây, khi đang quay trên phim trường, Thanh Hằng phải nhập viện gấp vì quá đau đớn.

Nữ nghệ sĩ Thanh Hằng có cuộc đời nhiều thăng trầm - Ảnh: Internet

Hiện nữ nghệ sĩ đã được phẫu thuật mổ khớp xương chậu, sức khỏe đang dần hồi phục, ăn uống được. "Các nghệ sĩ đồng nghiệp và gia đình túc trực bên giường bệnh, tôi cảm thấy sự chăm sóc chu đáo của mọi người giúp tôi vơi đi nỗi đau do vết thương còn quá mới. Cảm ơn khán giả cũng đã vào đến bệnh viện thăm tôi. Nhớ sân khấu, nhớ đồng nghiệp nhiều lắm", nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ.

Trong thời gian nằm viện, nghệ sĩ Thanh Hằng được các em ruột Ngân Quỳnh, Thanh Ngân, Thanh Ngọc thay nhau chăm sóc.

Nữ nghệ sĩ được em gái Thanh Ngân chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Các chị em trong gia đình cô đều theo nghệ thuật - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Thanh Hằng sinh năm 1959 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Cô từng là đào hát nổi tiếng cùng thời Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy... Xinh đẹp và tài năng nhưng nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình yêu và hôn nhân. Kết hôn lần đầu năm 16 tuổi, Thanh Hằng từng bị chồng đánh đập không thương tiếc. Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, cô gánh chịu nhiều tổn thương và đau khổ.

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