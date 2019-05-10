Thanh Hằng ngậm ngùi kể về quá khứ lấy chồng vũ phu, phải cọ toilet, bán trái cây dạo nơi xứ người, bị stress tụt 20kg

Phải từ bỏ sự nghiệp lúc đang đỉnh cao để sang nước ngoài định cư cùng chồng con, cuộc sống của nghệ sĩ Thanh Hằng trải qua không ít khó khăn.

Đứng trên sân khấu giai đoạn nghệ thuật cải lương còn trên đỉnh cao, Thanh Hằng được mệnh danh là "bà hoàng sân khấu" lúc bấy giờ. Chị từng là một trong số ít những cô đào cải lương được khán giả yêu thích và các bầu show săn đón. Thế nhưng ít ai biết rằng, con đường hôn nhân và tình duyên của nghệ sĩ lại có quá nhiều thăng trầm. Mới đây, khi xuất hiện tại chương trình Chuyện của sao, "bà hoàng" cải lương đã có nhiều tâm sự chân thành về chuyện nghề, chuyện đời.

Nổi tiếng cùng thời nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm... nghệ sĩ Thanh Hằng tạo cho mình dấu ấn riêng trong lòng khán giả - Ảnh: Internet Xuất thân trong gia đình có truyền thống 3 đời làm nghệ thuật, tuy nhiên từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm gia đình vì ba mẹ ly hôn. Theo cải lương khi còn bé đến năm 16 tuổi, Thanh Hằng vội kết hôn với người sắp ghế trong rạp hát. Cuộc hôn nhân đầu đầy nước mắt đi kèm những trận đòn không tiếc tay của người chồng vũ phu, cách trốn tránh duy nhất của Thanh Hằng là chạy lên sân khấu hát để được an toàn. Bởi, chị biết khi mình bước xuống sân khấu sẽ là những trận đòn không thương tiếc từ người chồng. Vì những tổn thương đó, nên khi gặp được mối nhân duyên lần 2, nữ nghệ sĩ rất trân trọng. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Thanh Hằng quyết định bỏ lại tất cả và chấp nhận sang Úc định cư cùng chồng.

Xinh đẹp và tài năng nhưng cuộc đời nữ nghệ sĩ lại trải qua nhiều sóng gió, mất 15 năm để có thể trở lại với nghệ thuật - Ảnh: Hoàng Khôi Chị tâm niệm rằng, dù làm mẹ hay làm vợ cũng phải hy sinh và muốn có được hạnh phúc thì phải hy sinh. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Sự nghiệp đang trên đỉnh, show nhiều nhưng phải tìm cách từ chối vì chuẩn bị cho các con đi học. Người ta để ý mình thì mình cũng phải hy sinh lại cho người ta”. Vì đã quen với ánh đèn sân khấu nên những tháng đầu mới sang Úc, Thanh Hằng bị stress, nhiều lúc tự hát và khóc cười một mình vì nhớ nghề. Cô nghẹn ngào: "Nhiều lúc nhớ nghề quá, tự chạy xe ra công viên vắng người rồi tự khóc, cười, diễn, hát một mình cho đã rồi lái xe về”. Lần đầu sang nước ngoài, nữ nghệ sĩ rất vất vả để thích ứng - Ảnh: Hoàng Khôi Lúc mới xa quê, chị làm đủ nghề từ cọ toilet, làm nail, bán trái cây dạo ngoài đường, làm cơm hộp đi giao để kiếm thêm thu nhập. Nghệ sĩ Thanh Hằng cũng tiết lộ, 6 tháng đầu sang Úc định cư, chị bị stress tụt đến 20kg. Trải qua gần 20 năm thăng trầm nơi xứ người, Thanh Hằng vui khi thấy các con đã khôn lớn trưởng thành. Giờ đây, cô mới dám trở lại với sân khấu, tiếp tục với đam mê của mình.

'Ông hoàng cải lương Hồ Quảng' Vũ Linh xuất hiện trẻ trung bên 'người tình sân khấu' Ngọc Huyền Nhiều năm qua, khán giả mộ điệu không thấy NSƯT Vũ Linh xuất hiện trong các chương trình cải lương. Các thông tin của ông cũng gần như được giữ kín. Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ lại được thấy người nghệ sĩ tài hoa một thời xuất hiện bên "người tình sân khấu" của mình đầy phong độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hang-ngam-ngui-ke-ve-qua-khu-lay-chong-vu-phu-phai-co-toilet-ban-trai-cay-dao-noi-xu-nguoi-bi-stress-tut-20kg-324565.html