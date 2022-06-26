Tuy nhiên mới đây, một chuyện không may xảy ra, khi nghệ sĩ Duy Phương đang di chuyển xe máy trên đường thì bị té ngã.

Thời gian gần đây Duy Phương và gia đình đã thay đổi chỗ ở mới, nam nghệ sĩ thuê một căn nhà ngoại ô và tiếp tục lại công việc buôn bán bánh bèo. Nam nghệ sĩ hàng ngày vẫn chạy xe máy giao bánh bèo cho khách hàng.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cho biết: "Các bạn biết hôm nay tại sao mình đi khập khiễng vầy không? Do hôm trước có một chiếc xe container chạy vào trạm thu phí, do bị vướng máy nên chạy vào làn đường xe gắn máy. Thay vì tôi chờ thì tôi lại chạy lên lề, mà đó là lề gạch bông mà còn có lỗ trên đó nên tôi thắng lại nhưng không kịp. Mấy ngày sau tôi đi chụp hình chân thì bị nứt xương đầu gối. Bác sĩ nói là mua đồ nịt lại, hạn chế đi đứng chút xíu, nên tôi đi bằng hai cây nạng".

Vì có công việc phải ra ngoài nên Duy Phương đã nhờ con trai là Duy Phước sang chở mình đi. Chứng kiến thương tích của đấng sinh thành, Duy Phước tâm sự: "Nay mình rảnh, may mình mới diễn nên mình đến chở ba đi công việc, chứ chân như thế thì đi khó khăn".

Nam nghệ sĩ được con trai đưa đi công việc. Ảnh: Youtube Duy Phương

Nhìn Duy Phương bị thương nặng khi tuổi đã cao khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hành động đón ba ruột của Duy Phước cũng làm ai nấy ấm lòng. Dù trước đó, hai cha con từng xảy ra mâu thuẫn nhưng tình cảm vẫn đong đầy và luôn hỗ trợ cho nhau khi cần.

Trước đây, Duy Phương từng tố con trai ruột vô tâm vì không giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Con trai nam nghệ sĩ cũng không hề trách móc mà thay vào đó là quan tâm đến ba hơn.

Sau khi vượt qua mâu thuẫn, nam NS cũng dành nhiều lời khen cho con trai: "Sau lần đó, Duy Phước hiểu là cha đang trách móc mình. Tôi vui vì Duy Phước không cự lại mà hiểu chuyện. Duy Phước cũng cảm được là cha mình nói đúng và có những hành động cho thấy điều đó".

"Từ khi Duy Phước có con, nó thương tôi hơn ngày xưa rất nhiều. Ông bà mình dạy đúng, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Tôi nuôi con không dễ dàng đâu, đứa 1 tuổi, đứa 3 tuổi, nghẹn ngào trong nghẹn ngào. Nhưng chuyện qua rồi, các con lớn lên, có tên tuổi, được mọi người yêu thương là tôi vui. Anh chị em chúng nó, tuy cùng cha khác mẹ nhưng cũng rất thương nhau. Trời thương tôi vậy là hạnh phúc lắm!"