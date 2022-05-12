Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời

Hậu trường 12/05/2022 18:30

Danh hài Duy Phương cho biết dù dọn về nhà thuê mới nhưng ông vẫn bán bánh bèo kiếm sống.

Trong đoạn clip đăng tải trên kênh Youtube mới đây, Duy Phương đã chia sẻ về hình ảnh gia đình dọn về sống ở một nơi mới mà nam nghệ sĩ thuê cho vợ và 2 con. Nam danh hài ở nhà thuê tại Long An, nơi đây cách chỗ thuê cũ của ông chỉ vài cây số.

Danh hài cho biết chỗ ở mới khá rộng rãi và thoáng mát, gia đình ông sinh hoạt thoải mái hơn trước. Mặc khác, nơi đây cũng thuận lợi cho việc buôn bán bánh bèo của hai vợ chồng nam danh hài. 

Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 1
Duy Phương và vợ vừa chuyển đến chỗ ở mới. Ảnh: Chụp màn hình

Xuyên suốt đoạn video, Duy Phương thường xuyên nhắc đến con gái Lê Lộc với niềm tự hào khôn siết. Ông cho biết, con gái mới qua thăm chỗ ở mới của bố và mua thêm bánh để chúc mừng. Sau đó, danh hài cũng bày tỏ ước nguyện con gái sẽ mua tặng ba một ngôi nhà vì cả đời ông đã phải chịu cảnh ở thuê. 

"Chỗ này chỗ mới, không khí cũng mát mẻ lắm các bạn. Về đây tôi vẫn sẽ bán bánh bèo, mọi người nhớ ủng hộ tôi nha. Đây là căn hộ 5 sao ở Cần Giuộc, Long An. Hôm nay con mình cũng ghé qua coi chỗ mới của ba như thế nào. Báo cáo với con là 5 ngày dọn ròng rã nha Lê Lộc ơi, cực khổ lắm nha, nay mới thấy ổn định xíu, khi nào xong hết mọi việc sẽ bán trở lại.

Hôm nay con gái mua bánh qua mừng ba dọn nhà mới, cả đời tôi chắc ở nhà mướn, nào con trúng số mua nhà cho thì lúc đó hay. Hi vọng có một ngày con gái mua cho căn nhà kêu: 'ba ơi về đó ở đi' thì tôi quá hạnh phúc. Mong có ngày con mình làm ăn khá lo cho ba quãng đời cuối cùng" - Duy Phương chia sẻ.

Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 2
Lê Lộc thường xuyên đến thăm ba. Ảnh: Internet

Từ cách chia sẻ, ai nấy cảm nhận được tình cảm yêu thương mà Duy Phương dành cho cô con gái duy nhất là Lê Lộc. 

Tuy nhiên sau khi lên sóng, bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người không ủng hộ cách Duy Phương đặt tâm nguyện vật chất lên con gái. Theo dân mạng, báo hiểu cha mẹ là điều nên làm của đạo làm con. Thế nhưng việc đặt lên con áp lực phải trả ơn là điều không nên.

"Đẻ con ra chỉ mong nó làm cho mình hưởng thụ à?"

"Tới hồi tôi già hay bệnh tật, tôi chỉ mong không làm gánh nặng khổ sở cho con cái"

"Sinh con ra giống như đầu tư vậy, chỉ khổ cho con cái thôi"

"Cuộc sống mình sao thì chấp nhận vậy đi. Đừng đòi hỏi gây áp lực tội cho con"

Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 3
Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 4
Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 5
Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 6
Dân mạng cho rằng Duy Phương không nên đặt áp lực vật chất lên con cái. Ảnh: Chụp màn hình

Duy Phương sinh năm 1953, ông được biết đến là một trong những nghệ sĩ hài đình đám trong thập niên 90. Duy Phương được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mang phong cách hài Nam Bộ lưu diễn và ghi dấu ấn khắp cả nước. 

Thế nhưng đến tuổi xế chiều, cuộc sống của ông khá chật vật vì nợ nần, làm ăn thất bại. Hiện tại, nam danh hài phải kiếm sống bằng nghề bán bánh bèo.

Về đời tư, ông trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu là diễn viên Hải Lý. Người vợ thứ 2 là nghệ sĩ Lê Giang có con chung là Duy Phước và Lê Lộc. 

Duy Phương khoe 'cơ ngơi' mới, mong muốn con gái làm cho mình một điều trong những năm tháng cuối đời - Ảnh 7
Duy Phương bên 2 người con - Lê Lộc và Duy Phước. Ảnh: Internet

Trong quá khứ, ông từng hơn một lần lên tiếng "tố" các con vô tâm, coi thường, không báo hiếu bố. Sau này, quan hệ bố con của Duy Phương tốt đẹp hơn. Cuối năm 2021, danh hài tiết lộ sự hỗ trợ của con gái Lê Lộc dành cho mình khi lâm cảnh nợ nần. Lê Lộc đã bán cả mảnh đất ở Long Thành, Đồng Nai để trả nợ cho bố.

Duy Phước cũng thường xuyên về thăm bố và hỗ trợ tài chính để ông an tâm cuộc sống.  

Từ khóa:   Duy Phương Lê Lộc Duy Phương - Lê Lộc

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