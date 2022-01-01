Mới đây, vào ngày 1/1/2022, trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh đã đăng tải bài viết thông báo về sự ra đi của một người thân trong gia đình. Theo đó, nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình cũng như mong mọi người "niệm tình bỏ qua" nếu có điều sơ suất trong lúc tang gia bối rối.

Bài viết của diễn viên Kiều Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin trên, rất nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình. Nghệ sĩ Hữu Châu có viết: "Xin chia buồn cùng em và gia đình!". Bên cạnh đó, nhiều sao Việt nghệ sĩ Hoàng Mập, diễn viên, đạo diễn Leon Quang Lê, diễn viên Nguyệt Ánh … cũng xót xa và gửi lời động viên đến nữ diễn viên, mong gia đình có thể vượt qua mất mát.