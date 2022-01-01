Ngay ngày đầu năm mới, giới showbiz không khỏi xót xa khi nhận 'tin dữ' từ diễn viên Kiều Trinh

Hậu trường 01/01/2022 09:27

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh đã thông báo về "tin dữ" khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè không khỏi xót xa.

Mới đây, vào ngày 1/1/2022, trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh đã đăng tải bài viết thông báo về sự ra đi của một người thân trong gia đình. Theo đó, nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình cũng như mong mọi người "niệm tình bỏ qua" nếu có điều sơ suất trong lúc tang gia bối rối.

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Bài viết của diễn viên Kiều Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin trên, rất nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình. Nghệ sĩ Hữu Châu có viết: "Xin chia buồn cùng em và gia đình!". Bên cạnh đó, nhiều sao Việt nghệ sĩ Hoàng Mập, diễn viên, đạo diễn Leon Quang Lê, diễn viên Nguyệt Ánh … cũng xót xa và gửi lời động viên đến nữ diễn viên, mong gia đình có thể vượt qua mất mát.

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 Bình luận của một số nghệ sĩ, khán giả gửi đến Kiều Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, diễn viên Kiều Trinh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Ngày cuối năm nhận hung tin. Nguyện Ơn Trên Phật Trời Phù hộ cháu con qua cơn nguy kịch" khiến mạng xã hội xôn xao. Theo lời bình luận của Kiều Trinh, cháu trai của cô đang gặp vấn đề về sức khỏe

Được biết, Kiều Trinh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng xuất hiện trong nhiều dự án phim như đình đám như Mùa len trâu, Bi đừng sợ, Thất sơn tâm linh, Cây táo nở hoa… Thậm chí, nhiều khán giả còn gọi cô với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” bởi nữ diễn viên không ngần ngại thực hiện những phân cảnh táo bạo vì nghệ thuật.

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Diễn viên Kiều Trinh - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Kiều Trinh quyết định rời Sài Gòn về sinh sống tại Bình Phước. Nữ nghệ sĩ chọn công việc làm vườn trở thành thú vui và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

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