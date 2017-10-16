Ngất ngây trước vẻ đẹp như thiếu nữ 18 của Hoa hậu Thu Thủy sau 23 năm đăng quang

Thu Thủy sinh năm 1976 và là người đẹp giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Lúc ấy, Thu Thủy sở hữu chiều cao "khủng" 1m72 cùng số đo 3 vòng 78 - 58 - 88cm, đã vượt qua 2 đối thủ nổi bật của cuộc thi năm đó là Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi để đăng quang.