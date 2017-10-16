Ngất ngây trước vẻ đẹp như thiếu nữ 18 của Hoa hậu Thu Thủy sau 23 năm đăng quang

Dù đã bước sang tuổi 41, có đến 2 mặt con nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn sở hữu làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng cân đối chẳng khác gì thiếu nữ tuổi 18 khiến nhiều chị em phải ganh tỵ.
Thu Thủy sinh năm 1976 và là người đẹp giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Lúc ấy, Thu Thủy sở hữu chiều cao "khủng" 1m72 cùng số đo 3 vòng 78 - 58 - 88cm, đã vượt qua 2 đối thủ nổi bật của cuộc thi năm đó là Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi để đăng quang.
Sau 23 năm đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994, Thu Thủy vẫn khiến nhiều người kinh ngạc về vẻ đẹp không tuổi của mình - Ảnh: Internet
Người đẹp sinh năm 1976 không chỉ có vẻ đẹp kiêu sa làm xao xuyến lòng người mà còn để lại ấn tượng với khán giả về sự thông minh trong cách ứng xử của mình. Chính vì thế, trong cuộc thi năm đó, Thu Thủy đã giành giải trả lời ứng xử hay nhất - Ảnh: Internet Năm 26 tuổi, sau khi sang Mỹ học kinh doanh và quay về Hà Nội lập nghiệp, cô quyết định lên xe hoa với một anh chàng điển trai, giàu có. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, Thu Thủy đệ đơn ly dị chồng và một mình chăm sóc cậu con trai Alex - Ảnh: Internet
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Thủy còn có thêm một mối tình khác, với trái ngọt là cô con gái xinh xắn. Thế nhưng, chuyện tình này cũng kết thúc trong nước mắt và người đẹp quyết định chọn làm mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ - Ảnh: Internet Dù đã ở tuổi tứ tuần và có đến 2 mặt con nhưng vẻ đẹp cũng như vóc dáng của cô vẫn như thiếu nữ tuổi 18 khiến không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Hoa hậu Thu Thủy cho biết bí quyết giữ được vẻ đẹp không tuổi của mình chính là tập yoga, ăn uống hợp lý và luôn giữ tinh thần vui vẻ - Ảnh: Internet Mới đây, Hoa hậu Thu Thủy bị tố từng cướp chồng chưa cưới của em họ cách đây 12 năm khiến dư luận xôn xao và đặc biệt chú ý. Về phía người đẹp, cô từ chối phản hồi về thông tin này - Ảnh: Internet Hiện tại, Hoa hậu Thu Thủy không còn xuất hiện nhiều tại các sự kiện của showbiz mà chuyên tâm vào công việc kinh doanh, viết sách và làm MC - Ảnh: Internet