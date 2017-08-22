Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm rời xa H.A.T

Hậu trường 22/08/2017 17:07

Lương Bích Hữu gây chú ý sau khi xuất hiện bên cạnh Phạm Quỳnh Anh và Ngô Quỳnh Anh trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của công ty Wepro. Nữ ca sĩ hiện tại có thân hình khá mũm mĩm và sở hữu một vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 33.

Cựu thành viên nhóm nhạc H.A.T từng là thần tượng một thời của rất nhiều fan hâm mộ thế hệ 8x, 9x đời đầu. Có thể kể đến những bản hit từng làm nên tên tuổi của Lương Bích Hữu như: Cô gái trung hoa, Quên cách yêu, Trễ hẹn nữa rồi, Dằm trong tim…vv.

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Lương Bích Hữu chia sẻ kỷ niệm ngày gặp lại nhóm H.A.T - Ảnh: FBNV

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp thì chuyện tình ngang trái giữa cô và nhạc sĩ Khánh Đơn đã cắt ngang con đường làm nghệ thuật của nữ ca sĩ. 

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Thân hình của giọng ca Quên cách yêu có phần mũm mĩm trong lần xuất hiện này - Ảnh: Kênh 14

Dù đã mang thai nhưng Lương Bích Hữu không lên xe hoa với Khánh Đơn như dự định mà quyết định sang Canada ở ẩn để sinh con một mình khiến nhiều người lo lắng.

Thời điểm đó, nhiều fan hâm mộ liên tục tìm kiếm tin tức về cô nhưng đều không có hồi âm khiến họ lầm tưởng cô đã mãi mãi kết thúc sự nghiệp ca hát.

Đầu năm 2016, bà mẹ một con trở về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tạo được cơn sốt mới nào trong làng nhạc Việt. Sau nhiều truân chuyên trong chuyện tình cảm, Lương Bích Hữu hạn chế xuất hiện ở những sự kiện lớn mà thường nhận show chủ yếu diễn ở các tỉnh thành nên khán giả ít có thông tin về cô.  

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Lương Bích Hữu sở hữu vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV

Mới đây, giọng ca Quên cách yêu đến tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 15 của công ty Wepro - cái nôi tạo nên nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Ưng Hoàng Phúc, H.A.T, Anh Kiệt…vv.

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ bắt đầu xuất hiện trở lại ở các sự kiện của làng giải trí - Ảnh: FBNV

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Sau khi sinh con, thân hình của Lương Bích Hữu có phần tròn trịa hơn trước - Ảnh: FBNV

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Lương Bích Hữu khác lạ khi nhìn ở góc nghiêng - Ảnh: FBNV

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Lương Bích Hữu đã vượt ra khỏi cái bóng "cô gái Trung Hoa" ngày nào - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc 3 cô gái ngây thơ nhí nhảnh ngày nào của nhóm H.A.T - Phạm Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh và Lương Bích Hữu hội ngộ làm nhiều người bùi ngùi xúc động nhớ về khoảng thời gian cắp sách đến trường.  Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, người hâm mộ đồng loạt hồi tưởng lại những bản hit đã từng tạo nên tên tuổi của Lương Bích Hữu trước đây.

Ngắm vẻ đẹp mặn mà của 'cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu sau 12 năm
Khán giả hy vọng, cô và nhóm H.A.T sẽ sớm tái hợp - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 33, “cô gái Trung Hoa” không còn giữ vẻ nhí nhảnh hồn nhiên như những ngày còn hoạt động trong nhóm H.A.T nữa. Vẫn với gương mặt có chút thoáng buồn từng in sâu trong lòng nhiều khán giả hâm mộ nhưng vẻ đẹp của Lương Bích Hữu giờ đây có chút mặn mà, chín chắn hơn.

Lương Bích Hữu bất ngờ nổi loạn làm 'Party girl'

Lương Bích Hữu bất ngờ nổi loạn làm 'Party girl'

Vừa bước qua đầu năm mới âm lịch 2017, Lương Bích Hữu cho ra mắt single mang tên 'Party Girl' với những ca khúc sôi động và tràn đầy sức sống.

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Từ khóa:   Lương Bích Hữu Phạm Quỳnh Anh Cô gái Trung Hoa Ngô Quỳnh Anh H.A.T hội ngộ

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