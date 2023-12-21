'Ngã rẽ' mới của Hoài Linh sau bê bối từ thiện chấn động năm nào: Sống khép mình, lặng lẽ đi diễn ở sân khấu, không còn bận tâm tiền bạc

Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh thừa nhận vẫn giữ số tiền từ thiện hơn 13,4 tỉ đồng trong tài khoản, chưa kịp giải ngân vì nhiều lý do bất đắc dĩ.

Vào đợt lũ năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ và thu về hơn 13,4 tỉ đồng. Đến cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2021, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và nhiều cư dân mạng bất ngờ đăng đàn “réo tên", thắc mắc về số tiền hơn 13,4 tỉ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung.

Đến 22/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vì không có dấu hiệu tội phạm.

Dù sau đó đã khắc phục bằng việc giải ngân và trao từ thiện cho bà con miền Trung nhưng khán giả vẫn không nguôi ngoai sự bức xúc dành cho nam nghệ sĩ. Tại thời điểm đó, Hoài Linh là cái tên bị nhắc liên tục trên các diễn đàn mạng khiến cho hình ảnh, danh tiếng của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Sau ồn ào này, dù được "minh oan không ăn chặn từ thiện" nhưng việc "ngâm" tiền quyên góp khiến cuộc sống của "anh Bốn" bị ảnh hưởng.

Ngoại hình gầy gò, sức khỏe không ổn định

Trong những lần xuất hiện trên sân khấu hoặc trong những bức ảnh bạn bè đăng tải, ngoại hình của Hoài Linh nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người nhận xét sau khoảng thời gia ở ẩn dài hậu ồn ào từ thiện, Hoài Linh gầy hơn, thần sắc nhợt nhạt, lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Từng chia sẻ với truyền thông về tình hình sức khỏe, Hoài Linh cho biết anh đã có tuổi nên sức khỏe khó ổn định. "Khỏe thì cũng không khỏe, mà mệt thì cũng không mệt. Cứ dở dở ương ương vậy vì càng lớn tuổi rồi", nghệ sĩ nói.

Ngoại hình gầy gò của nam danh hài trong 1 sự kiện hồi giữa năm 2023

Hiện, nam danh hài chọn cuộc sống bình yên, đơn giản với sở thích làm vườn, tìm niềm vui ở công việc chăm chút cây cỏ. Trong những bức ảnh được em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ, nam nghệ sĩ thường ăn mặc giản dị, đi dép xỏ ngón, tập trung tưới rau, cắt cỏ ngoài vườn, ra dáng một "lão nông" cần mẫn.

Mới đây nhất, nam danh hài xuất hiện trong một sân khấu ở TP.HCM. Sau khi hoàn thành xong vai diễn, anh được đồng nghiệp và khán giả vây quanh chúc mừng sinh nhật tuổi 54. Trước tình cảm của mọi người, Hoài Linh không giấu được sự bất ngờ và nở nụ cười rạng rỡ.

Nam danh hài được tổ chức sinh nhật tuổi 54

Sống khép mình sau "giông bão", vắng mặt khỏi các gameshow

Sau ồn ào từ thiện hồi năm 2021, Hoài Linh gần như biến mất khỏi showbiz Việt. Nam diễn viên hài chọn ở ẩn, vắng bóng khỏi làng giải trí suốt một thời gian để tránh bão dư luận. Từ đầu năm 2022, nghệ sĩ hoạt động trở lại nhưng khá lặng lẽ, vấp phải một số ý kiến tranh cãi của dư luận. Mặc dù vậy, anh vẫn được sự ủng hộ, động viên tinh thần từ nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Nam danh hài chăm chút cây cỏ trong vườn nhà

Trong một dịp hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông hồi tháng 6, danh hài chia sẻ: "Trước đây, có một khoảng thời gian tôi tham gia nhiều gameshow nhưng sau đó phải ngưng. Ở tuổi này, tôi thích được là diễn viên của sân khấu, ngày xưa đóng hài còn giờ thích đóng kịch".

Hiện Hoài Linh tập trung đóng hài kịch - xuất phát điểm của anh khi vào nghề. Nghệ sĩ tham gia nhiều chương trình phục vụ bà con miền Tây, đóng một số vở có nội dung gần gũi, mang lại tiếng cười cho bà con.

Ở tuổi 54, Hoài Linh ít chạy show hơn, không đòi hỏi nhiều về vật chất. "Tôi ăn cơm với cá khô, mắm kho. Nhà thì chỉ cần chỗ ra vào là được. Giờ đi diễn chỉ để thỏa mãn đam mê.

Diễn sân khấu không kiếm được nhiều tiền nhưng vui. Tôi thích không khí anh em nghệ sĩ quây quần bên nhau cùng ăn uống rồi tập luyện. Đó là cái tôi cần hiện tại để cảm thấy tuổi già đỡ hiu quạnh", nghệ sĩ cho hay.

Nam danh hài tập trung diễn xuất ở các sân khấu kịch

Hoài Linh sinh năm 1969, nổi tiếng tại hải ngoại vào thập niên 1990 khi đóng hài cùng nghệ sĩ Vân Sơn. Sau khi về nước lập nghiệp nam danh hài nhanh chóng xây dựng được vị thế, trở thành ngôi sao đình đám của làng giải trí trong nước.

"Anh Bốn" ghi dấu ấn đậm trong lòng công chúng bởi nét diễn linh hoạt, biến hóa khôn lường và đặc biệt là những màn giả gái duyên dáng. Ngoài hài kịch, anh còn đóng nhiều bộ phim ăn khách, đồng thời tham gia các chương trình giải trí, làm giám khảo gameshow.