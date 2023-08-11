Nàng hậu đình đám Sài thành 2 đời chồng ở tuổi 33, từng kiếm 1 tỷ trong 30 phút, nay yên phận sau hào quang, bán hàng online kiếm thêm thu nhập

Sau đó không lâu, Diễm Hương tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 và lọt top 14. Liên tiếp gặt hái thành công, Diễm Hương rất đắt show. Nổi bật với nhan sắc kiều diễm cùng loạt danh hiệu đắt giá, Diễm Hương bắt đầu "nổi như cồn" và thu về nhiều hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu đình đám.

Lưu Diễm Hương sinh năm 1990 tại TPHCM. Năm 2010, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt và đăng quang ngôi vị cao nhất. Thời điểm này, Diễm Hương đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Hoa Sen TPHCM.

Mỹ nhân sinh nắm 1990 được săn đón không khác gì minh tinh nổi tiếng. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô có thể kiếm được 1 tỷ đồng trong vòng 30 phút.

Ở thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao, Diễm Hương là chân dài được săn đón nhất nhì showbiz Việt

Thế nhưng sự nghiệp của Diễm Hương sụp đổ vì ồn ào ly hôn chồng đầu tiên là một đại gia có tiếng sau 3 năm đăng ký kết hôn. Không những vậy, việc quyết định ly hôn của Diễm Hương còn khiến cô bị bố mẹ buồn, giận. Diễm Hương từng tiết lộ, hai bên không nói chuyện với nhau 4 năm trời. Tại thời điểm đó, nàng hậu bị dân tình gắn mác "chân dài - đại gia" ẩn ý chuyện kết hôn vì tiền, không có tình yêu. Từng trả lời vấn đề này trước truyền thông, Diễm Hương cho biết: "Nhiều người cay nghiệt sẽ nói hoa hậu phải gài bẫy đại gia, làm gì có chuyện đại gia gài bẫy để hoa hậu thành vợ. Thực sự thời điểm đó, anh ấy quá yêu và sợ mất tôi. Đó là câu chuyện tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra với mình".

Mất nhiều năm để bình tâm lại sau tan vỡ hôn nhân, Diễm Hương mới mở lòng và bước vào cuộc sống mới với người chồng thứ 2. Kể từ sau khi sinh con trai đầu lòng - Noah, Diễm Hương lui về làm hậu phương, phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào ông xã. Cô kể bản thân chấp nhận từ bỏ hào quang showbiz, an phận sống bình thường để chồng được bay xa nhưng anh không trân trọng. Tuy nhiên, may mắn là đứa trẻ đã là sợi dây kết nối và cũng là động lực để cô quay trở lại showbiz.

Tổ ấm hiện tại của nàng hậu cùng người chồng thứ 2

Hiện tại ở tuổi 33, người đẹp vẫn sở hữu vóc dáng cuốn hút và gương mặt xinh đẹp. Thỉnh thoảng, Diễm Hương vẫn nhận lời tham gia ngồi ghế nóng một số cuộc thi nhan sắc và làm mẫu cho một số nhà thiết kế. Thậm chí, cô còn thử sức bản thân ở nhiều công việc như bán hàng online, làm thợ xăm lông mày...

Người đẹp thỉnh thoảng vẫn tham gia các sự kiện của làng giải trí

Cô cũng không còn quá quan tâm đến những tin đồn, thị phi xung quanh mình. Người đẹp cho biết, số phận cô gắn liền với tin đồn thế nên chọn cách im lặng. Giờ đây, Diễm Hương dành phần lớn thời gian cho gia đình và con cái.