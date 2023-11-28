'Nàng dâu hào môn' Linh Rin đã hạ sinh con đầu lòng cho chồng thiếu gia sau gần 8 tháng kết hôn?

Thời gian qua, người đẹp Linh Rin liên tục vướng tin đồn bầu bí khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh diện váy rộng thùng thình, che khéo vóc dáng.

Sáng nay (28/11), thiếu gia Phillip Nguyễn - ông xã hotgirl Linh Rin bất ngờ đăng tải hình ảnh tại phòng sinh trên trang cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Kèm theo hình ảnh, con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn tag tên bà xã với dòng nhắn nhủ: “Here I am” (tạm dịch: Có anh ở đây rồi). Điều này khiến dân tình chắc chắn cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng. Sáng nay (28/11), thiếu gia Phillip Nguyễn - ông xã hotgirl Linh Rin bất ngờ đăng tải hình ảnh tại phòng sinh trên trang cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Thời gian qua, người đẹp Linh Rin liên tục vướng tin đồn bầu bí khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh diện váy rộng thùng thình, che khéo vóc dáng. Ngoài ra, cô chủ yếu đi dép bệt, không chăm diện váy body như trước đây.

Thời gian qua, người đẹp Linh Rin liên tục vướng tin đồn bầu bí khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh diện váy rộng thùng thình, che khéo vóc dáng Gần đây nhất là trong khung hình tụ họp với dàn hotgirl đình đám một thời như Huyền Baby, Hạnh Sino,... có thể thấy rõ gương mặt và thân hình của Linh Rin có phần mũm mĩm, đầy đặn hơn. Bà xã doanh nhân Phillip Nguyễn cũng lựa chọn trang phục kín đáo, có độ rộng nhất định. Trước tin đồn mang thai, Linh Rin chưa từng lên tiếng xác nhận hay phản đối. Gần đây nhất là trong khung hình tụ họp với dàn hotgirl đình đám một thời như Huyền Baby, Hạnh Sino,... có thể thấy rõ gương mặt và thân hình của Linh Rin có phần mũm mĩm, đầy đặn hơn Linh Rin vẫn cực kỳ kín tiếng trên mạng xã hội. Cô chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh về cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng. Linh Rin đã dừng cập nhật thông tin và hình ảnh mới lên trang cá nhân từ 4 tuần trước. Khán giả vẫn đang mong chờ thông báo tin vui từ phía đôi vợ chồng son.

Linh Rin vẫn cực kỳ kín tiếng trên mạng xã hội. Cô chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh về cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng vào tháng 3/2023 Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng vào tháng 3/2023. Đám cưới của cả hai được tổ chức tại Manila, Philippines. Sau khi kết hôn, Linh Rin tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà chồng và thường xuyên đồng hành, hỗ trợ Phillip Nguyễn trong các chuyến công tác.

Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý! Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, dáng suông, babydoll, đi dép bệt, chứ không chăm diện váy body như trước đây.

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