Nam Em đăng ảnh xinh xắn nhưng dòng bình luận của Tiến Luật đã để lộ mối quan hệ của họ

Không chỉ khen Nam Em xinh như "thần tiên tỷ tỷ", Tiến Luật còn không ngại gọi cô là "con gái" vô cùng tình cảm.

Cách đây ít lâu, Nam Em vướng chuyện buồn tình cảm nên đã tăng tới 8kg và dính nghi án mang bầu. Tuy nhiên, thời gian qua người đẹp đã nỗ lực giảm cân và nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp tươi trẻ như ngày nào. Mới đây, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 bất ngờ đổi ảnh đại diện Facebook khoe vẻ ngoài xinh đẹp đốn tim cư dân mạng. Dưới bức ảnh này, hàng ngàn fan đã dành tặng nhiều lời khen có cánh cho Nam Em. Trong đó, một số nghệ sĩ nổi tiếng như Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật... đã chúc mừng mỹ nhân sinh năm 1996 quay trở lại với thần thái ngút trời. Thậm chí, Tiến Luật còn khen Nam Em xinh giống "thần tiên tỷ tỷ" và không ngại gọi là "con gái". Qua đó, khán giả biết thêm rằng ông xã Thu Trang vô cùng yêu mến Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 mặc dù người đẹp thường xuyên gây sốc với những hành động lạ.

Nam Em quyết tâm chấn chỉnh lại bản thân sau thời gian gây ồn ào với loạt hành động khó hiểu - Ảnh: Internet Tiến Luật bất ngờ khen Nam Em xinh giống 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh: Internet Đáp lại sự quan tâm của mọi người, Nam Em cho biết thời gian qua đã bỏ bê bản thân quá nhiều. Giờ là lúc cô quên hết chuyện cũ và bắt đầu tút tát lại vẻ ngoài xinh đẹp. Không ít cư dân mạng vui mừng vì Nam Em đã lấy lại thăng bằng sau cú sốc lớn trong chuyện buồn tình cảm với Trường Giang. Tháng trước, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã tham gia chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" và được đánh giá cao về giọng hát ngọt như mía lùi. "Đẹp nhất vẫn là chị, hãy quay lại một cách nhẹ nhàng và tự tin, hãy chứng minh cho mọi người thấy một Nam Em bản lĩnh, mạnh mẽ và đa tài. Tuyệt đỉnh song ca rất tuyệt nhưng chị hát nhạc dân ca hay hơn bolero. Nhạc Trẻ cũng được nhưng nên kết hợp với nhạc sĩ nỗi tiếng nha chị chờ ngày chị quay trở lại".

"Xinh xắn, tài năng ,hãy cố gắng vượt qua chính mình em nhé, rất thích những ca khúc do em sáng tác. Hy vọng sẽ được xem nhiều sản phẩm âm nhạc riêng đậm chất Nam Em". "Cố lên nhé hãy tự tin làm những gì mình thích và đam mê hảy tỏa sáng cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca mùa 3 nhé", một số khán giả bình luận dưới bức ảnh đại diện mới nhất của Nam Em. Cách đây một tuần, Nam Em lại gây xôn xao với clip cầm khoai hát linh tinh sau khi Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất - Ảnh: Internet

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