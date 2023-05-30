Nam diễn viên 'Người phán xử' từng làm lơ xe kiếm sống, được cố NSND Hoàng Dũng truyền động lực

Công Võ là một diễn viên ''tay ngang'' chưa từng học 1 ngày về diễn xuất, cũng chẳng có ai "đỡ đầu" trong nghệ thuật nhưng chỉ sau một vài vai diễn, Công Võ từ 1 diễn viên không chuyên, chỉ thủ vai phụ, vai quần chúng đã trở thành người tổ chức sản xuất cho các dự án của VFC.

Có thể nói nam diễn viên Công Võ không còn xa lạ gì đối với khán giả miền Bắc. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ trong nhiều bộ phim: Người phán xử, Mùa xuân ở lại, Bão ngầm… Với ngoại hình bặm trợn, gương mặt "lỳ đòn", Công Võ thường được các đạo diễn gửi gắm vào vai những tên giang hồ, đàn em liều lĩnh của các băng nhóm tội phạm.

Nam diễn viên Công Võ cho biết, lúc đó anh cực kỳ hạnh phúc vì thực hiện được đam mê và gặp gỡ được NSND Hoàng Dũng (anh thường gọi thân mật là bố). Công Võ kể thêm NSND Hoàng Dũng từng khuyên anh không nên ''kén vai'', vai nào cũng phải thử, cơ hội nào cũng phải nắm bắt mới thành công.

Mới đây, khi có dịp tham gia talkshow, Công Võ chia sẻ cơ duyên anh đến với nghiệp diễn rất tình cờ. Trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ, anh được chọn tham gia vai nhỏ không thoại phim "Người phán xử". Lúc quay phim, vì bạn diễn không thoại được nên đạo diễn trao cơ hội cho anh.

Nam diễn viên cho biết, một trong những động lực lớn để anh có được ngày hôm nay là nhờ câu nói của cố NSND Hoàng Dũng: "Hãy cứ ước mơ, nó không đưa con đến vạch đích nhưng nó sẽ đưa con đi xa hơn nơi con đang đứng".

NSND Hoàng Dũng là người đã truyền động lực cho anh đi tiếp con đường nghệ thuật

Để có được thành tựu nhất định như ngày hôm nay, ít ai biết được Công Võ đã trải qua không ít đắng cay, khổ cực. Nam diễn viên từng nghẹn ngào chia sẻ anh chưa hề một lần được biết mặt mẹ dù đã ngoài 40, anh bị bỏ rơi khi chỉ mới 2 tháng tuổi, sống cùng một người chú ruột và ở nhà nội đến hiện nay.

Năm lên lớp 7, anh bỏ học đi làm vì thấy bản thân là gánh nặng cho gia đình. Đây là quyết định khiến anh ân hận. Những ngày tháng tuổi niên thiếu là thời điểm anh lăn lộn ở bến xe làm phụ xe kiếm kế sinh nhai.

Công Võ mồ côi mẹ và từng làm lơ xe để kiếm kế sinh nhai

Cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên không êm đẹp. Anh đau lòng khi con rơi vào hoàn cảnh như mình. Hiện tại khi làm bố đơn thân, Công Võ chọn làm bạn với con, không gò ép hay áp đặt mà chỉ góp ý để con tốt hơn.

Hiện tại, nam diễn viên thấy hạnh phúc hơn khi con gái học giỏi, sống vui vẻ. Anh cũng may mắn hơn khi có những bạn bè đồng nghiệp chứ không cô đơn hay "lủi thủi ở bến xe" như trước. Anh trải lòng: "Tôi cảm ơn quá khứ vì cho mình những bài học để cố gắng. Hy vọng bây giờ cuộc sống của tôi bình bình lại, đừng biến cố gì nữa".