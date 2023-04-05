Nam ca sĩ Vbiz đình đám một thời thẳng thắn thừa nhận quá khứ bất hảo, từng phải ngồi tù

Từng gây được tiếng vang trong sự nghiệp âm nhạc và trở nên giàu có, anh sở hữu phòng thu tư nhân đầu tiên tại Việt Nam và loạt xe sang xịn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đến năm 2008 thì Phạm Khánh Hưng bất ngờ trắng tay sau lần thua đau cổ phiếu. Từ đây, trong anh hình thành những suy nghĩ tiêu cực. Phạm Khánh Hưng thừa nhận thời điểm đó thường xuyên đâm đầu vào các cuộc nhậu đến bất tỉnh, thậm chí bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn lại quá khứ bất hảo của mình.

Nhạc sĩ - ca sĩ Phạm Khánh Hưng từng là hiện tượng âm nhạc đầu những năm 2000 với loạt hit đình đám như: "Vì sao thế", "Người ra đi vì đâu", "Đếm",... Mới đây, trong một chương trình talkshow, nam ca sĩ bất ngờ nhắc lại chuyện hôn nhân với vợ cũ và lý do chọn làm lại cuộc đời thứ hai khiến MC Trung Dân xúc động.

Từ đó, Phạm Khánh Hưng bắt đầu thay đổi nhân sinh quan và nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn, từ bỏ con người trước kia để phát nguyện ăn chay trường, sống một cuộc đời tu hành. Anh cho rằng bản thân may mắn khi được trải qua sướng vui, bần hèn của cuộc đời để chân thành hiểu được giá trị của cuộc sống này.

Theo chia sẻ, phải đến lúc anh vào tù vì lái xe khi say rượu (ở Mỹ) thì anh mới "giác ngộ". Suốt 18 tiếng trong tù, Phạm Khánh Hưng đã tự vấn: "Nếu lúc nãy giật mình dậy biết mày mất hai chân đang nằm trong bệnh viện cấp cứu thì sẽ như thế nào? Nếu vẫn còn hai chân mà cảnh sát nói vừa đụng chết người thì sẽ như thế nào? Làm sao mỗi ngày có thể sống với bốn bức tường và nhìn lên trần nghĩ tới cảnh mày đã đụng chết người thì làm sao có thể sống tiếp".

"Để có được một phiên bản thứ hai là mình bây giờ thì mọi thứ phải xảy ra như vậy để biết đó là bài học. Nếu hồi xưa cứ giàu mãi thì mình sẽ ăn chơi kinh khủng lắm, là một người của tiệc tùng, biết đâu cũng chết sớm vì nhậu nhiều. Từng mất hết tất cả nên mình trở nên trưởng thành hơn, cảm thấy may mắn khi được sống hai cuộc đời trong một kiếp.

Giờ đây mình sống vì nụ cười của mọi người. Hạnh nguyện xin tổ nghề là được đi hát lại để giúp đỡ những người không thể lao động. Mình xin dùng 100% tiền làm ra từ việc đi hát để giúp người khác mà không ăn một đồng nào" - nam nhạc sĩ cho biết.

Phạm Khánh Hưng tâm sự: "Chuyện xấu của mình không có gì hay ho nhưng mình vẫn kể tại đây. Bởi vì nếu khi xưa mình xem được những chương trình như thế này thì mình đã không vấp ngã như lúc đó. Phải có những người can đảm đem chuyện xấu của mình ra ánh sáng để những bạn trẻ đang thiếu kinh nghiệm sống nhìn vào, không sa ngã như mình".

Nam ca sĩ bất ngờ nhắc lại chuyện hôn nhân với vợ cũ và lý do chọn làm lại cuộc đời thứ hai khiến MC Trung Dân xúc động - Ảnh: Internet

Nói về cuộc hôn nhân không may mắn cho mình, Phạm Khánh Hưng cho biết, quen biết vợ cũ qua sự giới thiệu của ca sĩ Thu Ngọc (thành viên nhóm Mây Trắng). Chỉ sau một lần vì giúp đỡ mà được tiếp xúc với cô gái xinh đẹp, nam nhạc sĩ đã đem lòng yêu mến và nhờ Thu Ngọc làm mai. Thời điểm đó, anh và vợ cũ đã có khoảng thời gian ngắn yêu nhau nhưng đã chia tay vì tồn tại nhiều trái ngược trong tư tưởng và lối sống.

Mãi đến năm 2009, gặp lại "người yêu cũ" tại Mỹ khi đang không còn gì trong tay vì thua cổ phiếu, Phạm Khánh Hưng biết ơn khi cô đã ra tay giúp đỡ. Anh cho biết: "Cô ấy sống tình cảm đến nỗi mình không biết làm thế nào để bù đắp. Trang đề nghị cưới nhau để đưa mẹ mình sang Mỹ định cư và mong bà thay đổi cuộc sống tốt hơn. Nghĩ thương mẹ nên mình đồng ý. Ban đầu là cảm giác mang ơn, sống với nhau thì yêu trở lại, rồi chúng mình quyết định sinh con".

Phạm Khánh Hưng bắt đầu thay đổi nhân sinh quan và nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn, từ bỏ con người trước kia để phát nguyện ăn chay trường, sống một cuộc đời tu hành - Ảnh: Internet

Tuy vậy, hôn nhân của nam nhạc sĩ cũng nhanh chóng kết thúc dù cả hai vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau. Phạm Khánh Hưng thừa nhận bản tính gia trưởng và kiểm soát thái quá của anh khiến vợ cảm thấy "ngộp thở" nên chọn cách rời đi. Anh kể lại: "Mình gia trưởng đến mức yêu cầu vợ nghỉ làm chỉ để ở nhà với gia đình. Đối với mình lúc đó, đàn ông phải là người đi làm kiếm tiền nuôi vợ". Vợ chồng nam nhạc sĩ đã chính thức ly hôn sau đó.

Được biết, vì ly hôn trong êm đẹp nên cả hai vẫn xem nhau như những người bạn tốt, thường xuyên đôn đốc nhau đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Hiện tại vợ cũ của nam nhạc sĩ đã tái hôn và sống hạnh phúc bên gia đình mới.

Trải qua nhiều va vấp, Phạm Khánh Hưng chiêm nghiệm: "Mọi chuyện không có cái gì tự nhiên xảy ra, giờ khắc nào làm việc gì, gặp ai đều đã được an bài. Mình và vợ gặp được là duyên, chia tay cũng là phận, dù cho có cố gắng thì kiếp này của chúng mình cũng chỉ có thể tới đó".