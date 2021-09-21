MXH Việt rần rần chuyện nữ diễn viên có con trai cờ bạc, thuê người đi thi Đại học hộ, chuyện gì đây?

Hậu trường 21/09/2021 06:25

Nhiều người biết được sự thật đằng sau câu chuyện liên quan đến nữ diễn viên này phải... ngã ngửa.

Suốt một ngày vừa qua, mạng xã hội đang truyền tai nhau một thông tin "động trời", đó là một nữ diễn viên của Vbiz có một đứa con trai ăn chơi lêu lỏng, đam mê cờ bạc, nhờ thi hộ Đại học và cuối cùng bị đuổi khỏi nhà. Nữ diễn viên mà mọi người đang nhắc đến chính là Thanh Thủy.

MXH Việt rần rần chuyện nữ diễn viên có con trai cờ bạc, thuê người đi thi Đại học hộ, chuyện gì đây? - Ảnh 1
 Bài đăng đang được dân mạng 'rần rần' trên các diễn đàn mạng xã hội.

Thông tin này ngày lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng, thế nhưng ngay khi nhìn thấy những hình ảnh thì khán giả đã phải bật cười vì sự dí dỏm phía sau. Đây thực chất là câu chuyện được "bóc" ra từ bộ phim truyền hình nổi tiếng "Bỗng dưng muốn khóc" mà nghệ sĩ Thanh Thủy đảm nhận cách đây ngót nghét cả chục năm.

MXH Việt rần rần chuyện nữ diễn viên có con trai cờ bạc, thuê người đi thi Đại học hộ, chuyện gì đây? - Ảnh 2
 Bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" do Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà thủ vai chính.
MXH Việt rần rần chuyện nữ diễn viên có con trai cờ bạc, thuê người đi thi Đại học hộ, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Thanh Thủy trong vai mẹ của Bảo Nam (Lương Mạnh Hải). 

Trong bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ nghệ sĩ thủ vai người mẹ của Bảo Nam (do diễn viên Lương Mạnh Hải đảm nhận). Khi câu chuyện phía trên được nhắc lại, dân mạng đã để lại nhiều bình luận kể về việc mê mẩn bộ phim đình đám một thời. Với nhiều người, mỗi khi "Bỗng dưng muốn khóc" được nhắc đến thì một "bầu trời kí ức" ùa về.

MXH Việt rần rần chuyện nữ diễn viên có con trai cờ bạc, thuê người đi thi Đại học hộ, chuyện gì đây? - Ảnh 4 

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Bỗng dưng muốn khóc diễn viên Thanh Thủy diễn viên Lương Mạnh Hải

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