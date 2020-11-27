Mừng đầy tháng ái nữ, Đông Nhi ‘chơi lớn’ công khai ảnh cận mặt bé Winnie khiến dân mạng bấn loạn

Hậu trường 27/11/2020 10:03

Cư dân mạng không ngừng xuýt xoa trước vẻ ngoài cực đáng yêu của bé Winnie - con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Ngày 26/10, cặp đôi nổi tiếng Vbiz - Đông Nhi và Ông Cao Thắng hạnh phúc đón chào công chúa nhỏ. Được biết, cô bé có tên thật là Ông Yên Nhi và tên thân mật là Winnie. Trên mạng xã hội, Đông Nhi thường xuyên cập nhật hình ảnh của ái nữ đến khán giả nhưng chưa từng công khai ảnh chính diện.

Thế nhưng mới đây, nhân dịp con gái tròn 1 tháng tuổi, giọng ca “Ngọt ngào” chính thức công khai diện mạo của Winnie trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Winnie 1 tháng tuổi chào các cô chú ạ! Hôm nay là ngày đầy tháng nên con được mẹ làm điệu cho một em nơ màu hường xinh xẻo lắm.

Con vừa ti mẹ xong và chuẩn bị lim dim ngủ thì bị mẹ chộp một tấm dìm hàng như này để kỷ niệm ạ. Con và ba hay bị mẹ dìm hàng lắm cô chú ơi”.

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Đông Nhi lần đầu khoe ảnh chính diện của con gái - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, con gái Đông Nhi sở hữu làn da trắng hồng và gương mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Một số khán giả nhận xét bé Winnie thừa hưởng nhiều nét đẹp của Ông Cao Thắng và không quên trêu chọc Đông Nhi đã nhập hội “đẻ thuê” của Vbiz.

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Nhiều sao Việt như ca sĩ Kim Cương, Lục Huy… dành lời khen cho Winnie - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho con gái Đông Nhi: “Chúc mừng em đã sinh con mẹ tròn con vuông. Chúc bé mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn nhé”, “Chụp hình dễ thương quá ạ”, “Trộm vía, bé đáng yêu quá chị ơi”, “Cưng muốn xỉu nè”, “Lớn lên sẽ là mỹ nhân đó chị ơi”, “Chúc mừng anh chị nhé, yêu Winnie”, “Cưng quá xá con ơi, giống ba quá”…

Sau 1 tháng sinh "tiểu công chúa", Đông Nhi trở lại ngoạn mục: Đúng là gái một con trông mòn con mắt!

Sau 1 tháng sinh "tiểu công chúa", Đông Nhi trở lại ngoạn mục: Đúng là gái một con trông mòn con mắt!

Đông Nhi nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo xinh đẹp sau khi sinh con.

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Từ khóa:   con gái Đông Nhi Đông Nhi - Ông Cao Thắng bé Winnie

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