Mr Đàm khẳng định Chu Đăng Khoa khổ sở vì mê Hà Hồ: người trong cuộc lên tiếng

Hậu trường 28/07/2017 15:49

Hồ Ngọc Hà mong Đàm Vĩnh Hưng và dư luận có thể dừng câu chuyện về Chu Đăng Khoa tại đây để không khiến mọi chuyện đi quá xa..

Vừa qua, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, Mr Đàm đã có những chia sẻ về mối quan hệ tình cảm giữa cô em gái thân thiết Hà Hồ và đại gia Chu Đăng Khoa..

"Ông hoàng nhạc Việt" cho biết, trong một dịp ngồi nói chuyện với Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Lý Quí Khánh về chuyến biểu diễn ở nước ngoài, nữ ca sĩ đã tâm sự với anh vừa mới đỗ vỡ tình cảm.

Mr Đàm khẳng định Chu Đăng Khoa khổ sở vì mê Hà Hồ: người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1
Trong buổi họp báo gần đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ nhiều về chuyện tình yêu của Hà Hồ và đại gia Chu Đăng Khoa - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng vốn là người có mối quan hệ thân thiết với những người đàn ông Hà Hồ từng yêu, anh đưa ra nhận định: "Người hợp làm bạn lâu dài với Hà là Cường Đô la vì cách chơi của hai người này hay lắm. Còn người mê Hà, khổ sở vì Hà là Khoa. Tội nghiệp lắm, Khoa chạy khắp nơi theo Hà, thương yêu Hà thiệt. Tôi nói vậy để cho dư luận biết, nếu Hà là người yêu vì tiền thì không bao chia tay Khoa. Mọi người sai lầm rồi. Nếu là tôi thì chưa chắc tôi '"nhả" ra đâu vì người ta vừa yêu mình, lại vừa có tiền. Vậy mà Hà gan quá, đã chủ động chia tay", theo Ngoisao.net.

Sau phát biểu của Mr Đàm, câu chuyện cũ của Hà Hồ lại trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Nữ ca sĩ cũng cảm thấy rất bất ngờ khi biết Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ câu chuyện tình cảm của cô trong buổi họp báo của mình.

Mr Đàm khẳng định Chu Đăng Khoa khổ sở vì mê Hà Hồ: người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 2
Hà Hồ mong câu chuyện tình cảm của mình sẽ được kết thúc tại đây để không đi quá xa - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn ngắn về vấn đề này, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ, Mr Đàm là người hiểu rõ trái tim và chuyện tình cảm của cô nhất.

Nữ ca sĩ cho biết: "Bản chất anh Hưng là một con người sống rất thật và luôn luôn chia sẻ hết trái tim của mình với mọi người. Vì điều đó mà sẽ có 2 mặt, thứ nhất là mọi người sẽ biết sự thật, thứ hai là chúng ta thấy sự việc trở nên phức tạp hơn", theo Ngoisao.net.

Cuối cùng, Hà Hồ rất cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ câu chuyện của cô nhưng giọng ca Cả một trời thương nhớ mong Mr Đàm và dư luận sẽ dừng mọi chuyện tại đây để không đi theo những hướng tiêu cực khác nhau.

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi tuyên bố không có lý do gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi tuyên bố không có lý do gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ

Hôm qua, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow mới, Đàm Vĩnh Hưng đã khẳng định không có lý gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ, đồng thời tiết lộ nhiều điều về mối quan hệ với mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Đàm Vĩnh Hưng Chu Đăng Khoa đàm vĩnh hưng và hồ ngọc hà

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 34 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 34 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42