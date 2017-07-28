Hồ Ngọc Hà mong Đàm Vĩnh Hưng và dư luận có thể dừng câu chuyện về Chu Đăng Khoa tại đây để không khiến mọi chuyện đi quá xa..

Vừa qua, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, Mr Đàm đã có những chia sẻ về mối quan hệ tình cảm giữa cô em gái thân thiết Hà Hồ và đại gia Chu Đăng Khoa.. "Ông hoàng nhạc Việt" cho biết, trong một dịp ngồi nói chuyện với Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Lý Quí Khánh về chuyến biểu diễn ở nước ngoài, nữ ca sĩ đã tâm sự với anh vừa mới đỗ vỡ tình cảm.

Đàm Vĩnh Hưng vốn là người có mối quan hệ thân thiết với những người đàn ông Hà Hồ từng yêu, anh đưa ra nhận định: "Người hợp làm bạn lâu dài với Hà là Cường Đô la vì cách chơi của hai người này hay lắm. Còn người mê Hà, khổ sở vì Hà là Khoa. Tội nghiệp lắm, Khoa chạy khắp nơi theo Hà, thương yêu Hà thiệt. Tôi nói vậy để cho dư luận biết, nếu Hà là người yêu vì tiền thì không bao chia tay Khoa. Mọi người sai lầm rồi. Nếu là tôi thì chưa chắc tôi '"nhả" ra đâu vì người ta vừa yêu mình, lại vừa có tiền. Vậy mà Hà gan quá, đã chủ động chia tay", theo Ngoisao.net.

Sau phát biểu của Mr Đàm, câu chuyện cũ của Hà Hồ lại trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Nữ ca sĩ cũng cảm thấy rất bất ngờ khi biết Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ câu chuyện tình cảm của cô trong buổi họp báo của mình. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn ngắn về vấn đề này, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ, Mr Đàm là người hiểu rõ trái tim và chuyện tình cảm của cô nhất. Nữ ca sĩ cho biết: "Bản chất anh Hưng là một con người sống rất thật và luôn luôn chia sẻ hết trái tim của mình với mọi người. Vì điều đó mà sẽ có 2 mặt, thứ nhất là mọi người sẽ biết sự thật, thứ hai là chúng ta thấy sự việc trở nên phức tạp hơn", theo Ngoisao.net. Cuối cùng, Hà Hồ rất cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ câu chuyện của cô nhưng giọng ca Cả một trời thương nhớ mong Mr Đàm và dư luận sẽ dừng mọi chuyện tại đây để không đi theo những hướng tiêu cực khác nhau.

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi tuyên bố không có lý do gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ Hôm qua, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow mới, Đàm Vĩnh Hưng đã khẳng định không có lý gì để từ bỏ Dương Triệu Vũ, đồng thời tiết lộ nhiều điều về mối quan hệ với mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mr-dam-khang-dinh-chu-dang-khoa-kho-so-vi-me-ha-ho-nguoi-trong-cuoc-len-tieng-223244.html