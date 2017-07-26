Hồ Ngọc Hà phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn Kim Lý!

Tin tức giải trí 26/07/2017 17:30

Đáp lại nghi vấn về chuyện 'phim giả tình thật' do những màn khóa môi quá nóng bỏng và tràn trề xúc cảm với Kim Lý, mới đây Hồ Ngọc Hà cho biết cô phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn anh chàng điển trai này.

Sau những cuộc tình ngoài đời thật với những chàng trai hoàn toàn chênh lệch về nhan sắc, Hồ Ngọc Hà bất ngờ vẽ nên một cuộc tình đẹp như mơ trong MV Cả một trời thương nhớ bên trai đẹp Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn Kim Lý! - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà chọn diễn viên Kim Lý vào vai người yêu trong MV mới của mình - Ảnh: Internet

Sau khi MV vừa chính thức được phát hành, công chúng và báo giới không khỏi choáng váng, bàn tán xôn xao về những màn khoá môi quá nóng bỏng và tràn trề xúc cảm mà “nữ hoàng giải trí” dành cho anh chàng diễn viên điển trai bậc nhất màn ảnh Việt.

Hồ Ngọc Hà phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn Kim Lý! - Ảnh 2
Màn khóa môi của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà lập tức dấy lên nghi vấn chuyện "phim giả tình thật" - Ảnh: Internet

Không ít người đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của hai người ngay khi nhìn thấy những hình ảnh quá sức xúc cảm và thân mật trên mức bình thường đó. Nhiều người tự hỏi phải chăng cô tiếp tục theo 'vết xe' của Trương Ngọc Ánh cách đây không lâu, trở thành tình nhân một thời ngay sau khi đóng bộ phim Hương Ga?

Hồ Ngọc Hà phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn Kim Lý! - Ảnh 3
Kim Lý từng yêu và hôn đắm đuối Trương Ngọc Ánh sau khi đóng chung phim Hương Ga - Ảnh: Internet

Đáp lại những nghi ngờ này, mới đây Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ trên trang cá nhân những thông tin hậu trường khi ekip chuẩn bị cho cảnh hôn nhau đắm đuối trong MV. Theo đó cô đã uống 3 chai bia, ăn 4 viên kẹo, uống 5 viên thuốc an thần mới đủ can đảm hôn Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn Kim Lý! - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà cho biết mình đã uống 3 chai bia trước khi quay cảnh hôn Kim Lý lãng mạn dưới mưa - Ảnh: Internet

Đây được xem như một lời giải thích, xoa dịu nghi vấn của mọi người về chuyện cô và Kim Lý có tình cảm với nhau.

Hồ Ngọc Hà phải uống 3 chai bia, ăn 4 cục kẹo, uống 5 viên thuốc an thần… mới dám hôn Kim Lý! - Ảnh 5
Cảnh quay bên bờ sông nên thơ trong MV mới của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Kết thúc status này, cô cũng bình luận vui: “Mùi nước sông thì thật nên thơ”.

 

 

Hồ Ngọc Hà say đắm hôn Kim Lý, bật mí cảnh nóng trong MV dán mác 18+

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Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hóa thân thành ca sĩ phòng trà và có mối tình đẹp với chàng sĩ quan Kim Lý trong MV "Cả một trời thương nhớ".

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