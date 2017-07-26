Sau những cuộc tình ngoài đời thật với những chàng trai hoàn toàn chênh lệch về nhan sắc, Hồ Ngọc Hà bất ngờ vẽ nên một cuộc tình đẹp như mơ trong MV Cả một trời thương nhớ bên trai đẹp Kim Lý.

Sau khi MV vừa chính thức được phát hành, công chúng và báo giới không khỏi choáng váng, bàn tán xôn xao về những màn khoá môi quá nóng bỏng và tràn trề xúc cảm mà “nữ hoàng giải trí ” dành cho anh chàng diễn viên điển trai bậc nhất màn ảnh Việt.

Không ít người đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của hai người ngay khi nhìn thấy những hình ảnh quá sức xúc cảm và thân mật trên mức bình thường đó. Nhiều người tự hỏi phải chăng cô tiếp tục theo 'vết xe' của Trương Ngọc Ánh cách đây không lâu, trở thành tình nhân một thời ngay sau khi đóng bộ phim Hương Ga?

Đáp lại những nghi ngờ này, mới đây Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ trên trang cá nhân những thông tin hậu trường khi ekip chuẩn bị cho cảnh hôn nhau đắm đuối trong MV. Theo đó cô đã uống 3 chai bia, ăn 4 viên kẹo, uống 5 viên thuốc an thần mới đủ can đảm hôn Kim Lý.

Đây được xem như một lời giải thích, xoa dịu nghi vấn của mọi người về chuyện cô và Kim Lý có tình cảm với nhau.

Kết thúc status này, cô cũng bình luận vui: “Mùi nước sông thì thật nên thơ”.