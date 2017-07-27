Trong buổi họp báo tổ chức vào ngày 26/7 tại TP.HCM, để giới thiệu liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, Đàm Vĩnh Hưng đã mời nhiều ca sĩ thân thiết trong nghề như Hương Lan, Lệ Quyên, Quang Lê, Dương Triệu Vũ , Hoài Lâm... tham dự.

Tin đồn này xuất phát từ việc "Ông hoàng nhạc Việt" đăng tải dòng trạng thái về chuyện Hà Hồ chủ động chia tay đại gia Chu Đăng Khoa. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết đây là tin đồn thất thiệt và việc anh gỡ bỏ dòng trạng thái là do Hà Hồ đề nghị.

Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì Mr Đàm không mời cô em gái thân thiết trong nghề là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Điều này làm nhiều người chú ý và cho rằng tin đồn quan hệ bạn bè giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ rạn nứt là sự thật.

Mr. Đàm khẳng định: "Hà Hồ là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp. Tôi chưa từng ngả mũ trước bánh bèo nào, ngoài Hà", theo Dân Việt. Còn về lý do vắng mặt của Hà Hồ, được biết là do nữ ca sĩ đang quá bận bịu với dự án MV Một trời thương nhớ.

Về tin Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la tái hợp, Mr Đàm sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng nếu điều đó là thật. Nam ca sĩ cũng cho biết: "Tôi thấy, người đàn ông hợp để làm bạn lâu dài nhất với Hà là Cường. Còn người đàn ông si mê Hà nhất chính là Khoa", theo Dân Việt.

Khi được hỏi về việc Dương Triệu Vũ khiến Mr Đàm gặp nhiều rắc rối nhưng anh vẫn thương yêu và "chiếu cố" em trai danh hài Hoài Linh, nam ca sĩ khá ngạc nhiên trước câu hỏi này. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, em trai Hoài Linh đôi khi làm mình làm mẩy nhưng ngay sau đó biết xin lỗi nên rất đáng yêu.

Nam ca sĩ cũng khẳng định: "Dương Triệu Vũ đâu phải kẻ thù. Nó chưa gây cho mình vết thương chảy máu nên không có lý do gì để bỏ cả".

Lâu rồi chưa nhìn mặt mẹ quá 3 phút

Ngoài ra, trong buổi họp báo, Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ mối quan hệ giữa anh và mẹ sau vụ việc mẹ nam ca sĩ dùng tên tuổi của anh để mượn tiền.

Mr Đàm cho biết, sau khi anh công bố việc sẽ không trả nợ thay cho mẹ nữa thì cũng không ai cho bà mượn tiền nữa. Ngoài ra, mẹ của của Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu ăn năn, hối hận.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, lâu rồi, anh không nhìn vào gương mặt mẹ quá 3 phút.

"Ông hoàng nhạc Việt" nhớ lại: "Cách đây mấy hôm, trước khi đi xa tôi có lên gặp và đưa cho bà ít tiền để ở nhà mà mua thuốc. Thấy bà đang ngồi thẫn thờ một mình trong bếp. Tôi nhìn khá lâu. Lúc đó rất đau lòng, chỉ muốn khóc. Gương mặt bà đã có nhiều chỗ cho sự xập xệ, già nua. Tôi muốn ôm lắm nhưng làm không được. Sợ bà lại ỷ y, tưởng là mình bị thuyết phục", theo Ngoisao.vn.

Mr Đàm cũng cho biết, trong liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng diễn ra tại TP.HCM (5.8) và Hà Nội (26.8), nam ca sĩ nói muốn "dát vàng" Bolero, "đội vương miện" cho dòng nhạc này.