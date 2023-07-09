Một nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích vì công khai ủng hộ chồng cũ Diệp Lâm Anh: 'Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng!'

Hậu trường 09/07/2023 09:39

Vào tối ngày 8/7, dân mạng "dậy sóng" trước màn "đấu khẩu" cực căng giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức. Ngay sau đó, một nam diễn viên đã bất ngờ lên tiếng bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Những ngày qua, vụ lùm xùm ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức một lần nữa chiếm sóng dư luận. Sau phiên tòa ngày 5/7, Diệp Lâm Anh liên tục chia sẻ trên trang cá nhân, trong đó có bài đăng gọi thẳng tên người mẫu Quỳnh Thư và mối quan hệ của cô với Nghiêm Đức.

Đến tối ngày 8/7, dân mạng "dậy sóng" trước màn "combat" cực căng giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức. Theo anh, nếu Diệp Lâm Anh có bằng chứng anh ngoại tình hãy cung cấp cho tòa án. Doanh nhân cho rằng hành động của vợ cũ hiện tại ảnh hưởng lớn tới các con.

Một nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích vì công khai ủng hộ chồng cũ Diệp Lâm Anh: 'Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng!' - Ảnh 1
Dân mạng "dậy sóng" trước màn "đấu khẩu" cực căng giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức

 

Giữa ồn ào, một nam diễn viên đã bất ngờ lên tiếng bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh. Theo đó diễn viên Anh Tuấn "Phố trong làng" để lại bình luận dưới bài viết của thiếu gia Nghiêm Đức. 

"Cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng, đã rất nhiều lần mình muốn khuyên bạn nên lên tiếng để nói ra sự thật, đừng để đến lúc ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng chưa có cơ hội. Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng! Cố lên bạn tớ, chỉ mong bố mẹ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện để đảm bảo sức khỏe", diễn viên Anh Tuấn viết.

Một nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích vì công khai ủng hộ chồng cũ Diệp Lâm Anh: 'Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng!' - Ảnh 2
Bình luận của diễn viên Anh Tuấn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, trong đó có cả Diệp Lâm Anh 

Động thái của diễn viên Anh Tuấn đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Đông đảo cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, chế giễu nam diễn viên, cho rằng không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế. Đồng thời, diễn viên Anh Tuấn cũng không phải người trong cuộc, vì thế những phán xét một chiều như thế sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân.

Một nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích vì công khai ủng hộ chồng cũ Diệp Lâm Anh: 'Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng!' - Ảnh 3
Nam diễn viên Anh Tuấn đã xóa bình luận sau khi bị cư dân mạng phản hồi gay gắt

Trước làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, diễn viên Anh Tuấn "Phố trong làng" đã xóa bình luận. Tuy nhiên động thái của nam diễn viên đã được cư dân mạng chụp lại, chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2

Theo đó, Diệp Lâm Anh công khai những câu chuyện ngoại tình của chồng cũ bắt đầu từ năm 2019: "Tôi phân vân không biết nên công khai chứng cứ từ năm 2019 hay là công khai những chuyện tiếp theo".

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