Một mình bươn chải nuôi con tại Mỹ, Ngọc Quyên sợ hãi vì đám đông biểu tình trước cửa hàng

Hậu trường 04/06/2020 14:43

Cựu người mẫu Ngọc Quyên lo lắng trước tình hình biểu tình căng thẳng tại Mỹ. Thậm chí nhiều người còn tụ tập ngay trước cửa hàng của cô.

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Quyên đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Bà mẹ đơn thân cho biết trước cửa hàng kinh doanh của mình tại Mỹ tụ tập rất nhiều người biểu tình. Cô lo sợ của hàng sẽ bị đập phá bất cứ lúc nào.

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Sau khi ly hôn chồng bác sĩ, Ngọc Quyên rất vất vả để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô một mình kinh doanh nơi đất khách quê người để chăm lo cho con trai - Ảnh: FB

Cô tỏ ra bất an: "Chưa bao giờ thấy tim đập mạnh vậy, tối nay biểu tình ngay shop em. Tình hình em thấy không mấy tươi, vừa sợ vừa chẳng biết phải thế nào. Cầu mong nước Mỹ bình an, cầu mong mọi sóng gió qua đi để bình yên.

Dù có 3 cảnh sát trước cửa Ramada nhưng sao tim mình vẫn đập mạnh quá. Cảm giác rất lo khi mình sắp bị một vấn đề gì. Vì biết bảo hiểm sẽ đền, nhưng tình hình mình cũng sẽ bỏ tiền túi trước".

Dưới bài viết, Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm của mọi người. Cư dân mạng không ngừng trấn an bà mẹ đơn thân bớt lo lắng.

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Trước đó, cơ sở kinh doanh của MC Kỳ Duyên bị đập phá nhưng may mắn không gây thiệt hại về người - Ảnh: FB

Trước đó, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng chia sẻ bài viết xót xa khi cửa hàng kinh doanh tại Mỹ bị đập phá: "Tiệm có bị đập, nhưng vì là nhà hàng nên cái đáng giá nhất để ăn cắp là cái máy tính tiền. Chúng tôi chỉ mừng là không có chuyện gì đáng tiếc xảy đến cho nhân viên.

Càng đọc càng thấy buồn và bất lực vì chẳng thể làm gì trước những điều tưởng như ác mộng đang diễn ra trong hiện thực. Thôi thì tắt máy, tĩnh tâm, cầu nguyện và chơi với con vậy".

Cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ: Chỉ biết công việc, biến mình thành cỗ máy kiếm tiền

Cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ: Chỉ biết công việc, biến mình thành cỗ máy kiếm tiền

Nhân dịp sinh nhật tuổi 32, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên viết dòng tâm sự dài, chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ.

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