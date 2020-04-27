Cuộc sống của Ngọc Quyên tại Mỹ: Chỉ biết công việc, biến mình thành cỗ máy kiếm tiền

Hậu trường 27/04/2020 14:35

Nhân dịp sinh nhật tuổi 32, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên viết dòng tâm sự dài, chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ.

Vừa qua, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã có một ngày sinh nhật vô cùng ấm cúng tại Mỹ. Mừng tuổi mới giữa mùa dịch Covid-19, cô không tổ chức tiệc linh đình mà chỉ thổi nến cùng con trai và một vài người bạn thân.

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Ngọc Quyên đón tuổi 32 bên bạn bè thân tại Mỹ - Ảnh: FB
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Cô đeo khẩu trang và cùng con trai thổi nến - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân đăng tải khoảnh khắc quây quần bên bạn bè, chào đón tuổi 32 đáng nhớ. Cô còn viết dòng tâm sự dài chia sẻ về cuộc sống và sự thay đổi của chính mình trong thời gian qua. Ngọc Quyên cho biết, cô là một người rất tham vọng và chỉ biết đến công việc. Chân dài này còn thừa nhận mình là một cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo trước những thay đổi của cuộc sống.

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Dòng chia sẻ của cựu siêu mẫu về cuộc sống tại xứ người - Ảnh: FB

Ngọc Quyên viết: "Bạn nghĩ gì về sinh nhật của bạn. Tôi là một đứa chỉ công việc. Có lẽ những biến đổi của cuộc sống khiến tôi thành một cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo. Nhanh cũng như biết chuyển mình là cách mà tôi thành công.

Tôi tập trung cho mục đích danh vọng của mình, nói thật tôi tham vọng hơn những gì mọi người biết về tôi. Tham vọng là điều tệ nhất mà cũng tuyệt vời nhất tôi có. Khi tôi tập trung vào điều gì năng lượng đó quá mạnh khiến người quanh tôi, yêu tôi tổn thương. Và tôi ghét điều đó.

Tôi như lưỡi dao khiến người yêu thương tôi bị tổn thương. Tôi ghét cuộc đời khiến tôi lạnh lùng đến thế. Nhưng khi những lúc tôi lạc mất mình tôi lại thấy bạn và người yêu thương tôi và họ cho tôi biết tôi là ai. Tiền quan trọng nhưng lạc lối sẽ khiến bạn cô độc hơn".

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Hậu ly hôn, cô được an ủi khi có mẹ ruột bên cạnh, phụ chăm con trai - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn chồng Việt kiều vào năm 2018, Ngọc Quyên một mình bươn chải tại Mỹ. Cô vừa chăm con vừa lo cho công việc kinh doanh riêng để ổn định cuộc sống nơi xứ người. Hiện công việc của chân dài này đang ngày càng ổn định. Về chuyện tình cảm, Ngọc Quyên tiết lộ đã có tình yêu mới. Cô và bạn trai chưa có ý định tiến đến hôn nhân vì còn bận lo cho tương lai.

Giữa mùa dịch Covid-19, Ngọc Quyên cảm thấy cô đơn nơi xứ người khi con trai sắp về ở với bố

Giữa mùa dịch Covid-19, Ngọc Quyên cảm thấy cô đơn nơi xứ người khi con trai sắp về ở với bố

Tuy rất nhớ gia đình nhưng người mẫu Ngọc Quyên không thể về Việt Nam thăm mọi người vì dịch bệnh. Sắp tới, con trai sẽ về ở với bố nên cô càng buồn hơn.

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