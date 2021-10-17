Một cựu người mẫu tên Trang nói dối mất 50 triệu để đòi bồi thường?

Hậu trường 17/10/2021 11:35

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ca sĩ Thủy Bi kể chuyện một người bạn tên Trang khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi khắp các diễn đàn bất ngờ chia sẻ một đoạn livestream của nữ ca sĩ Thủy Bi với tiêu đề: "Ca sĩ Thủy Bi kể chuyện Trang Khàn nói dối mất 50 triệu để đòi bồi thường".

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Thông tin được các diễn đàn chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trên livestream, nữ ca sĩ kể về chuyện trong một lần tổ chức sinh nhật tại quán bar và mới bạn bè đến tham dự trong đó có cả một cô bạn tên Trang. Tuy nhiên, sau khi từ về nhà, tầm 3h sáng, cô lại nhận được điện thoại của người bạn này nói rằng bị mất 50 triệu. Lúc ấy, Thủy Bi cho biết cô đã định dùng tiền của mình để bồi thường vì cảm thấy áy náy khi bạn tham gia tiệc của mình mới bị mất tiền.

Tới sáng, nữ ca sĩ đã đến nhờ người quen ở quán bar cho xem lại camera ghi hình vào hôm tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, mọi người đã mất 3-4 tiếng đồng hồ xem hết băng ghi hình nhưng vẫn không phát hiện kẻ khả nghi. Thậm chí, không có ai đến gần tất cả túi đồ của mọi người tham gia bữa tiệc, túi của cô Trang cũng không ai chạm vào.

Nữ ca sĩ sau đó đã về nhà xem lại đoạn băng một lần nữa những vẫn không phát hiện điều khả nghi nên đã gọi điện cho bạn. Thế nhưng, người tên Trang này lại đột nhiên bảo là không cần nữa rồi cúp máy.

"Lúc đó Bi được bàn giao lại cái usb đấy, lại đến lượt Bi, lại 3 tiếng đồng hồ ngồi xem. Rồi nguyên văn cũng không thấy có đoạn nào mà các bạn sờ vào bất kể một cái túi nào và đặc biệt là túi Trang. Sau đó, Bi mới gọi điện và nói này 'mày một vừa hai phải thôi, mày tạo điều kiện cho người khác thế... mày quá đáng nó vừa thôi. Bản thân của tao cũng muối mặt với người ta... cuối cùng là tao không thấy ai động vào túi của mày cả, mày kiểm tra lại đi'. Rồi mình nhận lại câu 'thôi tao *** cần nữa"- Thủy Bi nói thêm.

Thủy Bi cũng nói thêm, thời điểm sự việc vừa mới xảy ra, cô Trang nghi ngờ 1 cô gái trong nhóm ăn cắp tiền của mình, tuy nhiên đó lại là người Thủy Bi tin tưởng nhất. Nữ ca sĩ cảm thấy ăn năn vì đã từng nghi ngờ người ấy chỉ vì vài lời nói của cô người mẫu thị phi.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Bi mất 50 triệu tiệc sinh nhật

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