Đàm Vĩnh Hưng từng nói gì khi vướng ồn ào 'kết hôn giả'?

Hậu trường 17/10/2021 10:19

Trước thông tin ly hôn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show hải ngoại, những phát ngôn trước đó của anh về chuyện hôn nhân khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bầu show ở hải ngoại đệ đơn ly hôn gây xôn xao dư luận. Những thông tin về cuộc hôn nhân này cũng khiến không ít người tò mò. Được biết, người vợ "trên giấy tờ" này của nam ca sĩ tên Jackie Liên Phạm sinh năm 1954 và hơn anh 17 tuổi và là một bầu show nổi tiếng ở Mỹ. Cặp đôi kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018, không có con chung và không phân chia tài sản.

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Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bầu show ở hải ngoại đề đơn ly hôn - Ảnh: Internet

Còn nhớ, vào năm 2010, khi "ông Hoàng nhạc Việt' vướng tin đồn kết hôn giả với người vợ này, Đàm Vĩnh Hưng từng lên tiếng đáp trả trên báo Người Lao Động rằng: "Tôi sợ ai mà lại không dám kết hôn để phải kết hôn giả? Tôi đâu có cưới 3 - 4 người cùng một lúc đâu. Bây giờ làm mấy cái form kết hôn giả rồi tung lên mạng để nói xấu tôi đâu có gì khó, cái đó nó trôi nổi 5 năm trên mấy diễn đàn ở hải ngoại rồi, chẳng ai quan tâm nữa đâu.

Nói thật, chưa biết chừng có ngày tôi đưa giấy kết hôn của tôi ra thì sẽ biết, có khi còn là chính khách và là đàn ông cũng nên!".

Theo đó, nam ca sĩ tiết lộ, anh từng nhận được nhiều lời mời kết hôn từ đàn ông vì giấy kết hôn sẽ thuận tiện cho việc đi lại và sinh sống ở nước đó.

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Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng từng cho biết đã từng kết hôn nhiều lần khác và hôn nhân là chuyện riêng tư của mỗi người.

"Tôi đã từng kết hôn nhiều lần khác nhau, không cần bà con họ hàng chứng kiến và cũng ly hôn nhiều lần. Chúng tôi có khi kết hôn ngoài đường phố Hà Nội, một tiếng sau lại trả nhẫn, hủy hôn. Hôn nhân là chuyện riêng tư của mình mà" - Đàm Vĩnh Hưng nói.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, hiện tại, khi thông tin ly hôn gây xôn xào, đại diện truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời và cho hay, nam ca sĩ muốn tập trung cho câu chuyện pháp lý liên quan đến việc làm từ thiện.

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