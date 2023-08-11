Mới đây, Á hậu Hoàng My bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng cô phải tiếp tục nhập viện. Cô viết: "Mình lại nhập viện rồi. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy giỏi ghê, sau 2 ngày mình nhập viện, làm các xét nghiệm và lập hội đồng hội chẩn thì đã tìm ra túi nước trong người mình là gì và từ đâu ra. Nếu mình có thật nhiều tiền mình sẽ dùng để nâng cấp cơ sở vật chất bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây bác sĩ giỏi quá nhưng mình chưa thấy cơ sở vật chất đủ để phục vụ cho công việc của các bác sĩ và số lượng bệnh nhân.

À, mọi người nhớ mua Bảo Hiểm Y Tế của Bảo Hiểm Xã Hội cho bản thân và gia đình nha. Nếu có thiện ý, việc mua bảo hiểm cho người nghèo cũng là một ý tưởng rất đáng làm để giúp đỡ các cô chú trong trường hợp rơi vào tình trạng bệnh tật. Đây là một việc giúp đỡ rất thực tế đó ạ. Cám ơn các bác sĩ, y tá và điều dưỡng đã thương yêu khi Hoàng My đến đây".