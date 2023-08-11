Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ'

Hậu trường 11/08/2023 10:45

Một Á hậu Việt Nam vừa chia sẻ hình ảnh nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị 'bệnh lạ' khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, Á hậu Hoàng My bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng cô phải tiếp tục nhập viện. Cô viết: "Mình lại nhập viện rồi. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy giỏi ghê, sau 2 ngày mình nhập viện, làm các xét nghiệm và lập hội đồng hội chẩn thì đã tìm ra túi nước trong người mình là gì và từ đâu ra. Nếu mình có thật nhiều tiền mình sẽ dùng để nâng cấp cơ sở vật chất bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây bác sĩ giỏi quá nhưng mình chưa thấy cơ sở vật chất đủ để phục vụ cho công việc của các bác sĩ và số lượng bệnh nhân.

À, mọi người nhớ mua Bảo Hiểm Y Tế của Bảo Hiểm Xã Hội cho bản thân và gia đình nha. Nếu có thiện ý, việc mua bảo hiểm cho người nghèo cũng là một ý tưởng rất đáng làm để giúp đỡ các cô chú trong trường hợp rơi vào tình trạng bệnh tật. Đây là một việc giúp đỡ rất thực tế đó ạ. Cám ơn các bác sĩ, y tá và điều dưỡng đã thương yêu khi Hoàng My đến đây".

Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 1
Mới đây, Á hậu Hoàng My bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng cô phải tiếp tục nhập viện.

Trước đó, trong lần đi khám cách đây vài năm, Hoàng My phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh, khiến hệ tiêu hóa của cô gặp vấn đề và vòng eo không thể thon gọn như xưa, buộc cô phải sang châu Âu làm phẫu thuật hút nước. Đó cũng là lý do cô bị từ chối các dịch vụ bảo hiểm. 

Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 2
Trước đó, trong lần đi khám cách đây vài năm, Hoàng My phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh.

Sau điều trị, Hoàng My lấy lại vòng eo thon gọn và trở lại với các hoạt động thể thao, chuyến đi khám phá như thói quen nhiều năm qua. Cô tiếp tục theo dõi sức khỏe và chờ chỉ định tiếp theo của bác sĩ.

Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 3

Cô tiếp tục theo dõi sức khỏe và chờ chỉ định tiếp theo của bác sĩ

Thông báo của cô đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người lo lắng với tình hình sức khỏe của cô và để lại nhiều bình luận động viên tới Hoàng My trong bài viết.

Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 4
Thông báo của cô đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Cô hiện theo đuổi công việc sản xuất phim, làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, Hoàng My còn yêu thích vận động, đam mê du lịch và khám phá nhiều vùng đất khắp thế giới.

Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 5
Vũ Hoàng My sinh năm 1988, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 6
 Cô cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe.
Một Á hậu tại Việt Nam thông báo nhập viện, phát hiện được nguyên nhân mắc 'bệnh lạ' - Ảnh 7
Hoàng My còn yêu thích vận động, đam mê du lịch và khám phá nhiều vùng đất khắp thế giới.
'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua "bệnh lạ"

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua "bệnh lạ"

Cuộc sống Á hậu Vũ Hoàng My có nhiều thay đổi kể từ lúc đăng quang, được biết cô đã cùng bạn trai Việt kiều đồng hành vượt qua căn bệnh lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Á hậu Vũ Hoàng My Hoàng My nhập viện

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 50 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 50 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ