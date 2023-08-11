Một Á hậu Việt Nam vừa chia sẻ hình ảnh nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị 'bệnh lạ' khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.
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Mới đây, Á hậu Hoàng My bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng cô phải tiếp tục nhập viện. Cô viết: "Mình lại nhập viện rồi. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy giỏi ghê, sau 2 ngày mình nhập viện, làm các xét nghiệm và lập hội đồng hội chẩn thì đã tìm ra túi nước trong người mình là gì và từ đâu ra. Nếu mình có thật nhiều tiền mình sẽ dùng để nâng cấp cơ sở vật chất bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây bác sĩ giỏi quá nhưng mình chưa thấy cơ sở vật chất đủ để phục vụ cho công việc của các bác sĩ và số lượng bệnh nhân.
À, mọi người nhớ mua Bảo Hiểm Y Tế của Bảo Hiểm Xã Hội cho bản thân và gia đình nha. Nếu có thiện ý, việc mua bảo hiểm cho người nghèo cũng là một ý tưởng rất đáng làm để giúp đỡ các cô chú trong trường hợp rơi vào tình trạng bệnh tật. Đây là một việc giúp đỡ rất thực tế đó ạ. Cám ơn các bác sĩ, y tá và điều dưỡng đã thương yêu khi Hoàng My đến đây".
Trước đó, trong lần đi khám cách đây vài năm, Hoàng My phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh, khiến hệ tiêu hóa của cô gặp vấn đề và vòng eo không thể thon gọn như xưa, buộc cô phải sang châu Âu làm phẫu thuật hút nước. Đó cũng là lý do cô bị từ chối các dịch vụ bảo hiểm.
Sau điều trị, Hoàng My lấy lại vòng eo thon gọn và trở lại với các hoạt động thể thao, chuyến đi khám phá như thói quen nhiều năm qua. Cô tiếp tục theo dõi sức khỏe và chờ chỉ định tiếp theo của bác sĩ.
Thông báo của cô đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người lo lắng với tình hình sức khỏe của cô và để lại nhiều bình luận động viên tới Hoàng My trong bài viết.
Vũ Hoàng My sinh năm 1988, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Cô hiện theo đuổi công việc sản xuất phim, làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, Hoàng My còn yêu thích vận động, đam mê du lịch và khám phá nhiều vùng đất khắp thế giới.