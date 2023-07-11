Sau 13 năm từ khi đăng quang, nhan sắc của Hoàng My được nhận xét ngày càng quyến rũ. Đặc biệt, ở tuổi 35, người đẹp vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021.

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Hoàng My bất ngờ bỏ tất cả lên đường đi du học để theo đuổi giấc mơ làm phim của mình. Sau thời gian vắng bóng, cách đây 5 năm, cô trở về Việt Nam, xuất hiện nhiều trong các hoạt động nghệ thuật.

Để duy trì hình thể trẻ trung, Hoàng My cho biết cô áp dụng chế độ ăn kiêng, ưu tiên ăn nhiều rau củ, quả và thực phẩm lành mạnh. Bên cạnh đó, người đẹp cũng ăn các món chứa nhiều protein để xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời hỗ trợ quá trình đốt mỡ.

Hồi tháng 6, Á hậu gây chú ý khi bất ngờ hé lộ tình trạng sức khỏe. Cô cho biết trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện cô có túi nước bẩm sinh trong ổ bụng. Qua thời gian, túi nước phình to, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể Hoàng My.

Á hậu gây bất ngờ khi phát hiện cô có túi nước bẩm sinh trong ổ bụng

Trong quá trình điều trị "bệnh lạ", Hoàng My luôn được bạn trai Việt kiều đồng hành. Người đẹp nói bạn trai có nhiều mối quan hệ nên đã tìm được các bác sĩ giỏi tại Áo để điều trị cho cô, giúp cô chi trả mọi chi phí.

Trong quá trình điều trị "bệnh lạ", Hoàng My luôn được bạn trai Việt kiều đồng hành

Được biết, năm ngoái, Hoàng My vài lần đăng ảnh ôm một người đàn ông nhưng chỉ tiết lộ bóng lưng. Cô chưa từng giấu giếm có bạn trai, nhưng chưa sẵn sàng để lộ dung mạo nửa kia. Á hậu cho biết bạn trai Việt kiều khiến người từng muốn đi tu như cô thay đổi quan niệm cuộc sống và hôn nhân, cũng là người đồng hành với cô trong hành trình điều trị bệnh lạ.

Hiện tại, Hoàng My và bạn trai Việt kiều vẫn yêu xa

Hiện tại, Hoàng My và bạn trai Việt kiều vẫn yêu xa. 'Nếu chúng tôi có thể vượt qua tất cả thử thách và đủ niềm tin dành cho nhau, tôi sẽ chuyển sang châu Âu sống cùng anh ấy. Còn hiện tôi vẫn bay đi bay về như sống ở 2 thế giới. Tôi ở Việt Nam một tháng, ở Áo một tháng', Hoàng My chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây.