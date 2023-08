Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021.

Nhan sắc của Hoàng My được nhận xét ngày càng quyến rũ

Sau 13 năm từ khi đăng quang, nhan sắc của Hoàng My được nhận xét ngày càng quyến rũ. Đặc biệt, ở tuổi 35, người đẹp vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm.