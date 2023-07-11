'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua "bệnh lạ"

Hậu trường 11/07/2023 19:09

Cuộc sống Á hậu Vũ Hoàng My có nhiều thay đổi kể từ lúc đăng quang, được biết cô đã cùng bạn trai Việt kiều đồng hành vượt qua căn bệnh lạ.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021.

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua 'bệnh lạ' - Ảnh 1
Nhan sắc của Hoàng My được nhận xét ngày càng quyến rũ

Sau 13 năm từ khi đăng quang, nhan sắc của Hoàng My được nhận xét ngày càng quyến rũ. Đặc biệt, ở tuổi 35, người đẹp vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm. 

Để duy trì hình thể trẻ trung, Hoàng My cho biết cô áp dụng chế độ ăn kiêng, ưu tiên ăn nhiều rau củ, quả và thực phẩm lành mạnh. Bên cạnh đó, người đẹp cũng ăn các món chứa nhiều protein để xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời hỗ trợ quá trình đốt mỡ.

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua 'bệnh lạ' - Ảnh 2
Á hậu chăm chỉ luyện tập để có được vóc dáng săn chắc 

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Hoàng My bất ngờ bỏ tất cả lên đường đi du học để theo đuổi giấc mơ làm phim của mình. Sau thời gian vắng bóng, cách đây 5 năm, cô trở về Việt Nam, xuất hiện nhiều trong các hoạt động nghệ thuật.

Hồi tháng 6, Á hậu gây chú ý khi bất ngờ hé lộ tình trạng sức khỏe. Cô cho biết trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện cô có túi nước bẩm sinh trong ổ bụng. Qua thời gian, túi nước phình to, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể Hoàng My. 

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua 'bệnh lạ' - Ảnh 3
Á hậu gây bất ngờ khi phát hiện cô có túi nước bẩm sinh trong ổ bụng

Trong quá trình điều trị "bệnh lạ", Hoàng My luôn được bạn trai Việt kiều đồng hành. Người đẹp nói bạn trai có nhiều mối quan hệ nên đã tìm được các bác sĩ giỏi tại Áo để điều trị cho cô, giúp cô chi trả mọi chi phí. 

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua 'bệnh lạ' - Ảnh 4
Trong quá trình điều trị "bệnh lạ", Hoàng My luôn được bạn trai Việt kiều đồng hành

Được biết, năm ngoái, Hoàng My vài lần đăng ảnh ôm một người đàn ông nhưng chỉ tiết lộ bóng lưng. Cô chưa từng giấu giếm có bạn trai, nhưng chưa sẵn sàng để lộ dung mạo nửa kia. Á hậu cho biết bạn trai Việt kiều khiến người từng muốn đi tu như cô thay đổi quan niệm cuộc sống và hôn nhân, cũng là người đồng hành với cô trong hành trình điều trị bệnh lạ.

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua 'bệnh lạ' - Ảnh 5
Hiện tại, Hoàng My và bạn trai Việt kiều vẫn yêu xa

Hiện tại, Hoàng My và bạn trai Việt kiều vẫn yêu xa. 'Nếu chúng tôi có thể vượt qua tất cả thử thách và đủ niềm tin dành cho nhau, tôi sẽ chuyển sang châu Âu sống cùng anh ấy. Còn hiện tôi vẫn bay đi bay về như sống ở 2 thế giới. Tôi ở Việt Nam một tháng, ở Áo một tháng', Hoàng My chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây. 

'Rụng tim' trước nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Á hậu Hoàng My ở tuổi U40, hé lộ chuyện cùng bạn trai Việt kiều vượt qua 'bệnh lạ' - Ảnh 6
Nhan sắc gây sốt của Á hậu Hoàng My ở tuổi 35 

 

Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng

Á hậu Hoàng My công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng

Hoàng My khoe khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai, tuy nhiên cô từ chối tiết lộ danh tính "người ấy".

Xem thêm
Từ khóa:   á hậu hoàng my Vũ Hoàng My 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 40 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ