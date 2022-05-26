Chứng kiến tình cũ Phillip Nguyễn sắp lên xe hoa với bạn gái mới, Á Hậu Hoàng My gây chú ý với hành động đẹp dành cho cặp đôi

Bài đăng của Hoàng My đang gây sự chú ý cho nhiều người sau khi tình cũ Phillip Nguyễn vừa thông báo sắp kết hôn.

Hôm qua 23/5, sau hơn 3 năm gắn bó Phillip Nguyễn gọi Linh Rin là hôn thê. Anh cũng chia sẻ sau hơn 10 năm luôn tìm kiếm nửa kia phù hợp với mình, thì bây giờ anh đã tìm được định mệnh đời mình chính là Linh Rin. Bài đăng trên MXH của Phillip Nguyễn - Ảnh: chụp màn hình Phillip Nguyễn và Linh Rin - Ảnh: Internet Trước đó Linh Rin cũng thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện gia đình Phillip Nguyễn. Được biết Linh Rin cũng đã chính thức ra mắt gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Phillip Nguyễn cũng thường xuyên ra tận Hà Nội đón tết và ăn uống cùng gia đình bạn gái. Thế nên công chúng hoàn toàn có thể mong chờ một đám cưới hoành tráng trong tương lai.

Cặp đôi cũng được rất nhiều người ủng hộ trong thời gian qua và dành những điều chúc tốt đẹp nhất đến với cả 2 bởi sau tất cả cuối cùng vị doanh nhân trẻ thành đạt ngày nào giờ đây cũng đã được bước lên xe hoa ở tuổi 38. Ngay sau bài đăng ẩn ý kết hôn với Linh Rin, tình cũ của anh chàng là Á Hậu Hoàng My cũng đã có những động thái gây sự chú ý cộng động mạng khi có bài đăng với hàm ý chúc phúc cho ai đó. Dù không chỉ đích danh ai nhưng hẳn với nhiều người đó chính là lời chúc mà cô nàng dành cho Phillip Nguyễn và Linh Rin.

Bài đăng được nhiều người cho rằng Hoàng My gửi lời chúc phúc đến tình cũ - Ảnh: chụp màn hình Một số bộ phận netizen còn cho rằng hành động của Hoàng My là cử chỉ đẹp mà không phải ai sau chia tay cũng có thể làm được. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên chỉ mới dừng ở mức đồn đoán bởi nàng Hậu vẫn chưa hề xác nhận về vấn đề này. Phillip Nguyễn và Hoàng My thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Trước đó, Phillip Nguyễn từng có khoảng thời gian hẹn hò Á hậu Hoàng My cặp đôi được đánh giá là ''tài sắc vẹn toàn'' nên việc cả 2 sau đó nói lời chia tay với nhau không khỏi khiến cho nhiều người phải cảm thấy tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-tinh-cu-phillip-nguyen-sap-len-xe-hoa-voi-ban-gai-moi-a-hau-hoang-my-gay-chu-y-voi-hanh-dong-dep-danh-cho-cap-doi-471310.html