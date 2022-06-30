Á hậu Hoàng My bày tỏ quan điểm về văn hóa mạng, CĐM hết lời ngợi khen và đồng tình

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, quan điểm của Á hậu Hoàn My về văn hóa mạng khiến CĐM hết lời ngợi khen và ủng hộ.

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đăng tải bài viết dài bày tỏ quan điểm cá nhân về văn hóa mạng. Người đẹp viết: "Điều tôi muốn làm đầu tiên sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng mà đầu tiên là trong cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp. Á hậu Hoàng My đăng tải bài viết dài bày tỏ quan điểm cá nhân về văn hóa mạng - Ảnh chụp màn hình Sau hơn 1 năm trở lại showbiz, tôi nhìn thấy rõ sự tiêu cực, miệt thị, những lời lẽ tục tĩu, dơ bẩn, những lời body shaming,… bởi các lời bình luận ảnh hưởng thế nào đến tinh thần và thể xác các Hoa hậu, Á hậu đương nhiệm và độc hại đến các bạn trẻ khi nhân cách đang dần hình thành ở tuổi 13 -17.

Bản thân Vũ Hoàng My cũng từng là mục tiêu cho những lời miệt thị và quấy rối - Ảnh: Internet Bản thân tôi cũng từng là mục tiêu cho những lời miệt thị và quấy rối, nhưng tại thời điểm này tôi đủ vững vàng để hiểu các đối tượng đó là ai và những tư duy đó bắt đầu từ điều gì. Vì một cộng đồng sắc đẹp văn minh, sạch sẽ và để các bạn trẻ không bị dẫn theo những lối tư duy độc hại, tôi sẽ đứng lên vì điều này". Bản thân Hoàng My cho biết trong quá khứ, bản thân cô từng trải qua khoảng thời gian bị miệt thị, quấy rối vì vậy nên nàng hậu hiểu được cảm giác của những người trong cuộc ra sao khi bị bạo lực mạng. Với Hoàng My, những lời lẽ tiêu cực, tục tĩu này ảnh hưởng rất lớn đến những nạn nhân.

Dòng chia sẻ trên của Hoàng My nhanh chóng nhận được sự quan tâm cũng như sự ngợi khen và đồng tình từ phía người hâm mộ Dân tình để lại bình luận ngợi khen và ủng hộ quan điểm của nàng Hậu - Ảnh chụp màn hình Là một trong những ‘chân dài’ đình đám của Vbiz, ở tuổi 34, cuộc sống của Hoàng My khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong ‘rừng’ người đẹp của Vbiz, Hoàng My không phải là gương mặt đẹp nhất hay sở hữu hình thể nóng bỏng nhất. Nhưng cô đã để lại một dấu ấn khó ai đạt được. Cụ thể, Hoàng My từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World và Miss Universe. Một dấu ấn khó phai nữa chính là việc cô quyết định rời showbiz khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Lý do để Hoàng My từ bỏ hào quang cũng khá... điên rồ: lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu của đời mình. Sau hành trình trải nghiệm và học hỏi ở nhiều nơi trên thế giới, Hoàng My trở về Việt Nam với một tâm thế khác. Cô không nhận mình là một người nổi tiếng, nhưng trong mắt người đối diện, cô là một người đẹp, ở cô còn toát lên sự cương nghị, thông minh và khí chất riêng.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm của mình.

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