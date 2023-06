Á hậu Hoàng My bày tỏ quan điểm về văn hóa mạng, CĐM hết lời ngợi khen và đồng tình

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đăng tải bài viết dài bày tỏ quan điểm cá nhân về văn hóa mạng. Người đẹp viết: "Điều tôi muốn làm đầu tiên sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng mà đầu tiên là trong cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp.

Bản thân Hoàng My cho biết trong quá khứ, bản thân cô từng trải qua khoảng thời gian bị miệt thị, quấy rối vì vậy nên nàng hậu hiểu được cảm giác của những người trong cuộc ra sao khi bị bạo lực mạng. Với Hoàng My, những lời lẽ tiêu cực, tục tĩu này ảnh hưởng rất lớn đến những nạn nhân.

Dòng chia sẻ trên của Hoàng My nhanh chóng nhận được sự quan tâm cũng như sự ngợi khen và đồng tình từ phía người hâm mộ

Dân tình để lại bình luận ngợi khen và ủng hộ quan điểm của nàng Hậu - Ảnh chụp màn hình

Là một trong những ‘chân dài’ đình đám của Vbiz, ở tuổi 34, cuộc sống của Hoàng My khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong ‘rừng’ người đẹp của Vbiz, Hoàng My không phải là gương mặt đẹp nhất hay sở hữu hình thể nóng bỏng nhất. Nhưng cô đã để lại một dấu ấn khó ai đạt được. Cụ thể, Hoàng My từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World và Miss Universe.

Một dấu ấn khó phai nữa chính là việc cô quyết định rời showbiz khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Lý do để Hoàng My từ bỏ hào quang cũng khá... điên rồ: lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu của đời mình.

Sau hành trình trải nghiệm và học hỏi ở nhiều nơi trên thế giới, Hoàng My trở về Việt Nam với một tâm thế khác. Cô không nhận mình là một người nổi tiếng, nhưng trong mắt người đối diện, cô là một người đẹp, ở cô còn toát lên sự cương nghị, thông minh và khí chất riêng.