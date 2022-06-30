Á hậu Hoàng My bày tỏ quan điểm về văn hóa mạng, CĐM hết lời ngợi khen và đồng tình

Hậu trường 30/06/2022 11:14

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, quan điểm của Á hậu Hoàn My về văn hóa mạng khiến CĐM hết lời ngợi khen và ủng hộ.

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đăng tải bài viết dài bày tỏ quan điểm cá nhân về văn hóa mạng. Người đẹp viết: "Điều tôi muốn làm đầu tiên sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng mà đầu tiên là trong cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp.

Á hậu Hoàng My bày tỏ quan điểm về văn hóa mạng, CĐM hết lời ngợi khen và đồng tình - Ảnh 1
Á hậu Hoàng My đăng tải bài viết dài bày tỏ quan điểm cá nhân về văn hóa mạng - Ảnh chụp màn hình

Sau hơn 1 năm trở lại showbiz, tôi nhìn thấy rõ sự tiêu cực, miệt thị, những lời lẽ tục tĩu, dơ bẩn, những lời body shaming,… bởi các lời bình luận ảnh hưởng thế nào đến tinh thần và thể xác các Hoa hậu, Á hậu đương nhiệm và độc hại đến các bạn trẻ khi nhân cách đang dần hình thành ở tuổi 13 -17.

Á hậu Hoàng My bày tỏ quan điểm về văn hóa mạng, CĐM hết lời ngợi khen và đồng tình - Ảnh 2
Bản thân Vũ Hoàng My cũng từng là mục tiêu cho những lời miệt thị và quấy rối - Ảnh: Internet

Bản thân tôi cũng từng là mục tiêu cho những lời miệt thị và quấy rối, nhưng tại thời điểm này tôi đủ vững vàng để hiểu các đối tượng đó là ai và những tư duy đó bắt đầu từ điều gì. Vì một cộng đồng sắc đẹp văn minh, sạch sẽ và để các bạn trẻ không bị dẫn theo những lối tư duy độc hại, tôi sẽ đứng lên vì điều này".

Bản thân Hoàng My cho biết trong quá khứ, bản thân cô từng trải qua khoảng thời gian bị miệt thị, quấy rối vì vậy nên nàng hậu hiểu được cảm giác của những người trong cuộc ra sao khi bị bạo lực mạng. Với Hoàng My, những lời lẽ tiêu cực, tục tĩu này ảnh hưởng rất lớn đến những nạn nhân.

Dòng chia sẻ trên của Hoàng My nhanh chóng nhận được sự quan tâm cũng như sự ngợi khen và đồng tình từ phía người hâm mộ

Á hậu Hoàng My bày tỏ quan điểm về văn hóa mạng, CĐM hết lời ngợi khen và đồng tình - Ảnh 3
Dân tình để lại bình luận ngợi khen và ủng hộ quan điểm của nàng Hậu - Ảnh chụp màn hình

Là một trong những ‘chân dài’ đình đám của Vbiz, ở tuổi 34, cuộc sống của Hoàng My khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong ‘rừng’ người đẹp của Vbiz, Hoàng My không phải là gương mặt đẹp nhất hay sở hữu hình thể nóng bỏng nhất. Nhưng cô đã để lại một dấu ấn khó ai đạt được. Cụ thể, Hoàng My từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World và Miss Universe.

Một dấu ấn khó phai nữa chính là việc cô quyết định rời showbiz khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Lý do để Hoàng My từ bỏ hào quang cũng khá... điên rồ: lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu của đời mình.

Sau hành trình trải nghiệm và học hỏi ở nhiều nơi trên thế giới, Hoàng My trở về Việt Nam với một tâm thế khác. Cô không nhận mình là một người nổi tiếng, nhưng trong mắt người đối diện, cô là một người đẹp, ở cô còn toát lên sự cương nghị, thông minh và khí chất riêng.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Á Hậu Á Hậu Hoàng My Hoa hậu Hoàn Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An