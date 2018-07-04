Minh Tiệp khiến dân tình 'phát sốt' khi chiên trứng giữa trời nắng không cần lửa ở Hà Nội

Hậu trường 04/07/2018 11:23

Diễn viên Minh Tiệp vừa khiến công chúng bất ngờ khi chiên trứng không cần lửa giữa cái nắng gay gắt hơn 40 độ C của Hà Nội.

Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm kể từ đầu mùa hè năm nay. Với cái nắng như đổ lửa có lúc lên đến hơn 40 độ C, mọi người phải khổ sở tìm cách che chắn và tránh nắng mỗi khi ra đường.

Để kiểm chứng độ nóng cháy da cháy thịt này, diễn viên Minh Tiệp vừa thực hiện màn chiên trứng không cần lửa tại ban công giữa thời tiết gần 50 độ C.

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Minh Tiệp kiểm chứng độ nắng nóng của thời tiết Hà Nội giữa trưa - Ảnh: FBNV
Minh Tiệp khiến dân tình 'phát sốt' khi chiên trứng giữa trời nắng không cần lửa ở Hà Nội - Ảnh 2
Với thời tiết gần 50 độ C, nam diễn viên có ngay món trứng chiên ngon lành tại ban công nhà mình mà không cần dùng lửa - Ảnh: FBNV

Minh Tiệp chia sẻ: “Đây là bối cảnh lúc trưa mình đi làm về. Tò mò với nhiệt độ gần 50 độ C, rán trứng ngoài ban công ăn tạm. Không cần bếp vẫn chín mới hay chứ. Và cuối cùng đã chín ngon lành.

Bài viết của nam diễn viên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với số lượt like và bình luận khủng. Nhiều người còn hài hước chọc ghẹo hành động của Minh Tiệp “trứng chín mà sao anh không bị chín vậy, cho cả nhà ra ban công xông hơi ít tốn tiền”.

Minh Tiệp khiến dân tình 'phát sốt' khi chiên trứng giữa trời nắng không cần lửa ở Hà Nội - Ảnh 3
Bài viết nhận được khá nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

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