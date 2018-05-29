MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn'

Hậu trường 29/05/2018 13:59

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc biên tập viên (BTV) Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành, MC Diệp Chi vừa lên tiếng nói rõ quan điểm của mình.

Những ngày gần đây, dư luận liên tục dậy sóng trước thông tin BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành. Không chỉ khán giả mà rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng trước vụ việc này.

Đáng chú ý nhất là dòng trạng thái vừa được đăng tải cách đây không lâu của MC Diệp Chi. Người đồng hành quen thuộc của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã phát biểu một cách thẳng thắn. Cô không đồng tình với việc nhiều người trách cứ và phẫn nộ khi cộng đồng mạng ủng hộ Thùy Dung.

MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' - Ảnh 1
Biên tập viên bóng đá của VTV bị em vợ tố bạo hành - Ảnh: Internet

“Giờ đây, khi sự việc đang dần trở nên sáng tỏ, khi một vụ bạo hành trẻ em thực sự đang được phơi bày thì nhiều người lại quay ra trách cứ, phẫn nộ với cộng đồng mạng. Thậm chí có người còn cho rằng chính cộng đồng mạng đang bạo hành tinh thần và hủy hoại tương lai em Dung(?!). Trong việc này, mình đứng hoàn toàn về phía Dung, cũng như đứng về phía cộng đồng mạng. Với bài post này, mình chính thức gia nhập cộng đồng mạng nói trên, mặc kệ ai phẫn nộ hay lên án”, Diệp Chi đăng tải.

MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' - Ảnh 2MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' - Ảnh 3MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' - Ảnh 4

MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' - Ảnh 5
Diệp Chi tiết lộ VTV đã lên tiếng về vụ việc. Cô mong mọi người đừng tẩy chay VTV - Ảnh: FBNV

Không ẩn ý hay quanh co dài dòng, Diệp Chi thẳng thắn lên án hành động của BTV Minh Tiệp: “Cũng nhờ sức ép rất lớn từ cộng đồng mạng thì mới lộ ra cái sự loanh quanh, ngụy biện của Tiệp, để từ đó người ta đặt nhiều niềm tin và sự thương cảm hơn cho cô bé. Từ đầu, khi một gã đàn ông sức dài vai rộng, vung nắm đấm hay cú tát vào mặt một đứa trẻ, lại là đứa con gái bé hơn nửa tuổi anh, là anh đã sai hoàn toàn, không gì bào chữa được. Thế nhưng, thay vì hối lỗi, anh lại đăng đàn trên đủ phương tiện, hung hăng đổ hết mọi sự xấu xa, thậm tệ lên đầu em vợ, đẩy hết mọi lời giải thích qua nhà vợ, chỉ kiên quyết nhận lấy sự lương thiện, vô can về mình”.

Chưa dừng lại, Diệp Chi còn hết lời ca ngợi cộng đồng mạng vì đã kịp thời lên tiếng, lên án đúng người và đứng về phía người bị hại. Cô khẳng định, trong trường hợp này, cộng đồng mạng không đáng bị chê trách hay chỉ trích.

MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' - Ảnh 6
Diệp Chi là người dẫn chương trình quen thuộc của VTV được khán giả rất yêu mến - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, MC quen thuộc của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cho biết, đại diện của VTV cũng chính thức lên tiếng và xử lý vụ việc. Do đó, Diệp Chi mong công chúng hãy công tâm hơn trong việc nhìn nhận, đánh giá vấn đề và không tẩy chay VTV.

 

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