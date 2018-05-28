Dòng trạng thái bức xúc mới đây của diễn viên Minh Tiệp khi bị dân mạng làm phiền vì trùng tên với biên tập viên (BTV) bị em vợ tố bạo hành nhận được sự đồng cảm của công chúng.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Minh Tiệp thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng dòng trạng thái bất ngờ. Anh viết: “Tên tôi: Nguyễn Minh Tiệp, đang bị nhầm lẫn với ai đó, xin đừng hiểu nhầm nhé".
Dù không nhắc thẳng tên nhưng công chúng ngay lập tức nghĩ tới BTV Minh Tiệp đang vướng scandal bạo hành em vợ ít ngày qua.
Trước đó, nam diễn viên đã chia sẻ đoạn clip đính chính về sự nhầm lẫn của nhiều cư dân mạng. Anh bức xúc khi nhiều người gọi điện thoại, nhắn tin trên Facebook cá nhân chửi bới. Thậm chí, khán giả còn gọi điện làm phiền đến gia đình nam diễn viên.
Clip đính chính của diễn viên Minh Tiệp
Ngoài ra, diễn viên Minh Tiệp cũng hi vọng công chúng hãy chia sẻ nội dung trên để mọi người biết và phân biệt anh với người cùng tên để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống và hình ảnh của mình.