Dòng trạng thái bức xúc mới đây của diễn viên Minh Tiệp khi bị dân mạng làm phiền vì trùng tên với biên tập viên (BTV) bị em vợ tố bạo hành nhận được sự đồng cảm của công chúng.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Minh Tiệp thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng dòng trạng thái bất ngờ. Anh viết: “Tên tôi: Nguyễn Minh Tiệp, đang bị nhầm lẫn với ai đó, xin đừng hiểu nhầm nhé".

Diễn viên Minh Tiệp lên tiếng khi bị hiểu nhầm với một nhân vật trùng tên - Ảnh: FBNV

Dù không nhắc thẳng tên nhưng công chúng ngay lập tức nghĩ tới BTV Minh Tiệp đang vướng scandal bạo hành em vợ ít ngày qua.

BTV Minh Tiệp người bị công chúng ném đá vì lùm xùm bạo hành em vợ - Ảnh: FBNV

Trước đó, nam diễn viên đã chia sẻ đoạn clip đính chính về sự nhầm lẫn của nhiều cư dân mạng. Anh bức xúc khi nhiều người gọi điện thoại, nhắn tin trên Facebook cá nhân chửi bới. Thậm chí, khán giả còn gọi điện làm phiền đến gia đình nam diễn viên.

Clip đính chính của diễn viên Minh Tiệp

Ngoài ra, diễn viên Minh Tiệp cũng hi vọng công chúng hãy chia sẻ nội dung trên để mọi người biết và phân biệt anh với người cùng tên để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống và hình ảnh của mình.

Diễn viên Minh Tiệp hi vọng mọi người hãy phân biệt rõ giữa anh và BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành - Ảnh: FBNV

Quỹ Nhi đồng LHQ lên tiếng về vụ MC Minh Tiệp VTV bị tố bạo hành em vợ Phía UNICEF Việt Nam cho biết đã liên hệ với Cục Trẻ em, cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam về các vấn đề trẻ em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nham-voi-btv-bi-em-vo-to-bao-hanh-dien-vien-minh-tiep-buc-xuc-284392.html