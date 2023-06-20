Minh Hằng khoe bụng bầu vượt mặt, tiết lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau 1 năm về chung một nhà với ông xã doanh nhân!

Qua loạt hình ảnh chia sẻ, Minh Hằng thoải mái để lộ bụng bầu to vượt mặt cùng nụ cười hạnh phúc.

Tối 3/3 vừa qua, nữ ca sĩ Minh Hằng bất ngờ chia sẻ "tin vui" sắp lên chức mẹ bỉm khiến fan vỡ oà hạnh phúc. Nữ ca sĩ viết: “Sau 3 chuyến bay mệt lả, suốt 3 tháng trời ròng rã, và 10 buổi hẹn thót tim mấy lần cùng bác sĩ, thì hôm nay, 3/3/2023, tui xin trân trọng thông báo với toàn thể làng trên xóm dưới một tin hú hồn rằng, chồng tui đã chính thức được bổ nhiệm chức vụ 'làm bố' trọn đời và không được phép đòi tăng lương rồi”. Tối 3/3 vừa qua, nữ ca sĩ Minh Hằng bất ngờ chia sẻ "tin vui" sắp lên chức mẹ bỉm khiến fan vỡ oà hạnh phúc Trong suốt thời gia thai kì, nữ ca sĩ khiến nhiều người ganh tị khi được chồng cưng chiều, chăm sóc như bà hoàng. Chồng doanh nhân còn thường xuyên đưa cô đi du lịch khắp nơi để nghỉ ngơi trước ngày lâm bồn.

Mới đây, nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Minh Hằng đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc được chồng đưa đi biển. Người đẹp hạnh phúc cho biết: "1 năm trôi qua và em luôn được cười thả ga thế này. Năm nay lại có thêm món quà to bự để ngày kỉ niệm nhân đôi niềm vui". Qua loạt hình ảnh chia sẻ, Minh Hằng thoải mái để lộ bụng bầu to vượt mặt cùng nụ cười hạnh phúc Qua loạt hình ảnh chia sẻ, Minh Hằng thoải mái để lộ bụng bầu to vượt mặt cùng nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh bụng bầu, netizen còn chú ý tới nhan sắc xinh đẹp của Minh Hằng trong thời kỳ mang thai. Dù có tăng cân đôi chút sau khi mang thai nhưng chính điều này lại càng giúp vẻ ngoài của Minh Hằng thêm phần nhuận sắc.

Chia sẻ về thai kỳ của mình, Minh Hằng cho biết cô có nhiều dấu hiệu thay đổi như tăng cân, cơ thể cũng nặng nề hơn. Tuy nhiên, bí quyết để mẹ bầu luôn tràn đầy sức sống một phần là nhờ chăm chỉ vận động. Bí quyết để mẹ bầu Minh Hằng luôn tràn đầy sức sống một phần là nhờ chăm chỉ vận động Trước đó, theo như Minh Hằng chia sẻ, lần mang thai đầu lòng này, cô và chồng chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm đầy vất vả. Nữ ca sĩ đã trải qua 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn với bác sĩ để can thiệp y khoa. Trước khi quyết định mang thai, Minh Hằng đã sắp xếp hết mọi việc, dành hẳn 1 tháng để du lịch cùng chồng để sẵn sàng tâm lí cho việc làm mẹ. Theo như Minh Hằng chia sẻ, lần mang thai đầu lòng này, cô và chồng chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm đầy vất vả Trong suốt thời gia thai kì, nữ ca sĩ khiến nhiều người ganh tị khi được chồng cưng chiều, chăm sóc như bà hoàng Minh Hằng kết hôn với chồng đại gia vào tháng 6/2022 sau 6 năm tìm hiểu. Đến nay, người đẹp vẫn chưa công khai danh tính và dung mạo của ông xã vì tôn trọng sự riêng tư của anh. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ vẫn miệt mài tham gia các hoạt động nghệ thuật.

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