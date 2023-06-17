Hà Hồ lần đầu chính thức lên tiếng về bão scandal bị tố chèn ép đàn em Minh Hằng năm xưa

Trước khi nổ ra drama, hai người đẹp của showbiz Việt thường xuyên tham dự sự kiện và không ngần ngại tạo dáng chụp ảnh, ngồi cùng nhau.

Năm 2017, showbiz Việt chấn động bởi tin đồn Hồ Ngọc Hà chèn ép Minh Hằng phải rời khỏi vị trí Mentor của chương trình The Face. Thời điểm đó, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" lên tiếng tố đàn chị đã dùng quyền lực để tác động lên ban tổ chức: “Ban tổ chức nói rằng có người không muốn ngồi chung ghế nóng với tôi. Không những thế, đây còn là một người thân quen. Nếu như là một người tôi chưa từng quen biết và cộng tác thì tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Nhưng với đối tượng đấy tôi quyết định dừng cuộc chơi”. Sau đó, Minh Hằng bật khóc và thừa nhận người mà cô đề cập đến nhưng không hề muốn gọi tên ra chính là Hồ Ngọc Hà. Minh Hằng bật khóc và thừa nhận người mà cô đề cập đến nhưng không hề muốn gọi tên ra chính là Hồ Ngọc Hà. Thời điểm đó, phía Hồ Ngọc Hà chỉ nói gắn gọn rằng: "Mọi việc nên để những người liên quan giải quyết. Minh Hằng nhận được thông tin từ ban tổ chức The Face. Các anh chị có thể liên hệ từ phía ban tổ chức chương trình để có những xác nhận cụ thể về sự việc trên. Phía Hồ Ngọc Hà không muốn vướng vào những câu chuyện lùm xùm và bị đẩy đi quá xa". Sau đó, cô cũng không nhắc đến ồn ào này lần nào trong suốt những năm qua.

Sau sự việc đó, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau và cũng né tránh nhau trong nhiều sự kiện. Cho đến mới đây, trong một lần chia sẻ, Hà Hồ lần đầu lên tiếng thẳng thắn về drama năm xưa. Cụ thể, giọng ca "Cô đơn trên Sofa" bộc bạch: "Hà cũng nói thẳng luôn là Hà chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ nói rằng có người này thì không có tôi. Bởi vì Hà có thể có rất nhiều những điểm xấu, hay có rất nhiều những điểm tốt, nhưng Hà là con biết điều và không phải cái đứa mà nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ để nói ra điều đó. Thành ra có bất kì những lời xào sáo gì ở ngoài kia là vì người ta nghĩ thế và người ta nói thế. Còn Hà chưa bao giờ nói điều đó". Mới đây, trong một lần chia sẻ, Hà Hồ lần đầu lên tiếng thẳng thắn về drama với Minh Hằng năm xưa Cô cũng chia thêm về cách bản thân đối mặt với những hiểu lầm từ chuyện tam sao thất bản qua lời nói: "Hà chỉ cảm thấy là chỉ cần con người biết xử lí sự việc một cách đơn giản thì mọi thứ sẽ không bao giờ phức tạp cả. Bởi vì với Hà, khi Hà nghe người nào đó nói Hà như thế, Hà sẽ trực tiếp hỏi người đó để giải quyết đúng cái mâu thuẫn đó. Hà không bao giờ nghe sang tai và Hà cũng không bao giờ khẳng định cái người này nói về người kia với mình thì câu chuyện đó là đúng. Hà không bao giờ tin điều đó. Với những người bạn thân của mình, Hà không bao giờ có xích mích là vì Hà giải quyết rất êm đẹp và thẳng thắn.

Ví dụ Hà nghe là bạn nói xấu Hà qua một người nào đó, Hà sẽ trực tiếp gặp và hỏi: "Có phải bạn nói điều đó không? Bạn nói điều đó trong trạng thái như thế nào? Tại sao bạn nói điều đó". Hà nghĩ mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Còn nếu mình nghe sang tai, mình không được bình tĩnh và mình cảm thấy bị xúc phạm bởi mình nghe mình bị nói từ một người khác như vậy, Hà nghĩ là bạn cần phải chín chắn. Hà chưa bao giờ lao vào cơn bão để giải quyết cơn bão vì bạn sẽ không bao giờ giải quyết được cơn bão. Chỉ khi nào những người nào hiểu biết, hiểu chuyện, co nhiều kinh nghiệm, họ sẽ biết cơn bão đó lúc nào đi qua và khi nào nên giải quyết. Còn Hà lúc nào cũng đứng ngoài nhìn nhận sự việc khi đã giải quyết xong rồi. Đến lúc nào hợp tình, hợp lí thì mình nói cũng chẳng sao". Trước khi nổ ra drama, hai người đẹp của showbiz Việt thường xuyên tham dự sự kiện và không ngần ngại tạo dáng chụp ảnh, ngồi cùng nhau Trước khi nổ ra drama, hai người đẹp của showbiz Việt thường xuyên tham dự sự kiện và không ngần ngại tạo dáng chụp ảnh, ngồi cùng nhau. Ngay cả trong đoạn phỏng vấn lên tiếng tố đàn chị, Minh Hằng cũng thắc mắc không hiểu tại sao “người ấy” lại làm như vậy. “Chị ấy từng hát bè cho tôi trong một chương trình tại nước ngoài. Lần đầu tiên biểu diễn ở trời Tây, tôi là lính mới nên rất bối rối. Vậy nên khi được một tiền bối hỗ trợ, tôi đã cảm thấy vô cùng cảm kích và xúc động” - Minh Hằng chia sẻ. Minh Hằng vui vẻ tập luyện hit Xin hãy thứ tha của Hồ Ngọc Hà Năm 2013, Hà Hồ và Minh Hằng cũng đã có dịp ngồi chung "ghế nóng" liveshow 3 cuộc thi Vũ điệu đam mê Năm 2010, thời điểm bản hit Xin hãy thứ tha của Hồ Ngọc Hà đang “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc thì Minh Hằng cùng với các ca sĩ trẻ khác như như Thủy Tiên, Đông Nhi, Thu Thủy đã tập luyện và cùng trình diễn phụ họa cho Hồ Ngọc Hà trên sân khấu của một chương trình ca nhạc. Năm 2013, Hà Hồ và Minh Hằng cũng đã có dịp ngồi chung "ghế nóng" liveshow 3 cuộc thi Vũ điệu đam mê và cả hai tỏ ra rất thân mật. Hồ Ngọc Hà thậm chí còn hào hứng khoác tay, tương tác với Minh Hằng trong suốt buổi ghi hình.

Hồ Ngọc Hà: "Tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới" Sau thành công của Love Songs tại Đà Nẵng và chuẩn bị tái xuất với vai trò huấn luyện viên ở The New Mentor, Hồ Ngọc Hà đã có buổi gặp gỡ và trải lòng cùng chúng tôi.

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